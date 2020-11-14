РФШ оформила один из самых громких трансферов в истории "Вирслиги"

Контракт с 20-летним нигерийским футболистом вступит в силу в январе и будет заключён до конца сезона 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт "Чикаго Файр".

Детали сделки не разглашаются, но портал Sportacentrs со ссылкой на собственные источники сообщает, что сумма трансфера составила примерно 900 тысяч долларов (около 760 тысяч евро).

Оффор прибыл в Латвию в 2019 году и подписал контракт с "Даугавпилсом", но этим летом форвард перебрался в РФШ. Всего в "Вирслиге" футболист провёл 40 матчей, в которых забил 16 голов и сделал семь голевых передач.

Переход Оффора в MLS - это уже второй громкий трансфер в чемпионате Латвии в этом сезоне. Напомним, в сентябре из "Валмиеры" в немецкий "Кёльн" перебрался 19-летний нигериец Толу Арокодаре.