РФШ оформила один из самых громких трансферов в истории "Вирслиги"

Нападающий Рижской футбольной школы (РФШ) Чинонсо Оффор в конце сезона перейдёт в американский клуб "Чикаго Файр", который выступает в высшей профессиональной футбольной лиге США и Канады (MLS).
Контракт с 20-летним нигерийским футболистом вступит в силу в январе и будет заключён до конца сезона 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт "Чикаго Файр".
Оффор прибыл в Латвию в 2019 году и подписал контракт с "Даугавпилсом", но этим летом форвард перебрался в РФШ. Всего в "Вирслиге" футболист провёл 40 матчей, в которых забил 16 голов и сделал семь голевых передач.
Переход Оффора в MLS - это уже второй громкий трансфер в чемпионате Латвии в этом сезоне. Напомним, в сентябре из "Валмиеры" в немецкий "Кёльн" перебрался 19-летний нигериец Толу Арокодаре.
Клуб из Чикаго в 2020 году занял 11-е место в Восточной конференции и не смог попасть в плей-офф. В разные годы за команду играли такие известные футболисты, как Христо Стоичков, Фредди Юнгберг и Бастиан Швайнштайгер.