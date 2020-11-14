Отец и сын в одной команде: "Ак Барс" подписал Артура Зарипова

Трёхсторонний контракт с Зариповым-младшим рассчитан на два года. Это значит, что хоккеист сможет играть в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. О подписании контракта сообщает "Р-Спорт", ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Артур Зарипов провел прошлый сезон в лиге Восточного Онтарио в Канаде, где в 42 матчах забросил 23 шайбы и сделал 16 результативных передач. Также он играл за школу "Ак Барса" и московского ЦСКА.

39-летний Данис Зарипов является капитаном "Ак Барса". В этом сезоне хоккеист провёл за казанцев 9 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал пять результативных передач.