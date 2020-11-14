Сб, 14.11.2020
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Отец и сын в одной команде: "Ак Барс" подписал Артура Зарипова

Данис Зарипов

ФОТО: hc-akbars.ru

Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" подписал контракт с 17-летним Артуром Зариповым, который станет одноклубником своего отца Даниса Зарипова.

Трёхсторонний контракт с Зариповым-младшим рассчитан на два года. Это значит, что хоккеист сможет играть в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. О подписании контракта сообщает "Р-Спорт", ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Артур Зарипов провел прошлый сезон в лиге Восточного Онтарио в Канаде, где в 42 матчах забросил 23 шайбы и сделал 16 результативных передач. Также он играл за школу "Ак Барса" и московского ЦСКА.

39-летний Данис Зарипов является капитаном "Ак Барса". В этом сезоне хоккеист провёл за казанцев 9 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал пять результативных передач.

В начале октября стало известно, что Зарипов сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого хоккеист не выходил на лёд с 27 сентября по 12 ноября.

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