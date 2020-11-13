Тихановская объявила о создании трибунала - для сбора свидетельств преступлений режима Лукашенко

"Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники - террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления",

Оппозиционерка также заявила, что совместно с белорусскими онлайн-платформами "Зубр" и "Голос", занимавшимися наблюдением на выборах, оппозиция разработала собственную систему фиксации свидетельств преступлений - туда можно будет загрузить фото- и видео-доказательства, подтверждающие незаконные действия силовиков, которые в дальнейшем могут быть использованы в суде. Самим силовикам Светлана Тихановская пообещала амнистию, если те сообщат о преступлениях своих коллег.