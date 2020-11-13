Пт, 13.11.2020
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Тихановская объявила о создании трибунала - для сбора свидетельств преступлений режима Лукашенко

Светлана Тихановская и Александр Лукашенко

ФОТО: AFP / Scanpix

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу, 13 ноября, объявила о создании народного трибунала с целью в будущем осудить президента Александра Лукашенко, а также сторонников его режима, сообщает "Медуза".

"Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники - террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления",

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- так Тихановская объяснила необходимость создания трибунала.

Оппозиционерка также заявила, что совместно с белорусскими онлайн-платформами "Зубр" и "Голос", занимавшимися наблюдением на выборах, оппозиция разработала собственную систему фиксации свидетельств преступлений - туда можно будет загрузить фото- и видео-доказательства, подтверждающие незаконные действия силовиков, которые в дальнейшем могут быть использованы в суде. Самим силовикам Светлана Тихановская пообещала амнистию, если те сообщат о преступлениях своих коллег.

Помимо этого, на 20 декабря Тихановская запланировала "самый массовый марш с заявлением народного обвинения".

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