Тихановская объявила о создании трибунала - для сбора свидетельств преступлений режима Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу, 13 ноября, объявила о создании народного трибунала с целью в будущем осудить президента Александра Лукашенко, а также сторонников его режима, сообщает "Медуза".
- так Тихановская объяснила необходимость создания трибунала.
Оппозиционерка также заявила, что совместно с белорусскими онлайн-платформами "Зубр" и "Голос", занимавшимися наблюдением на выборах, оппозиция разработала собственную систему фиксации свидетельств преступлений - туда можно будет загрузить фото- и видео-доказательства, подтверждающие незаконные действия силовиков, которые в дальнейшем могут быть использованы в суде. Самим силовикам Светлана Тихановская пообещала амнистию, если те сообщат о преступлениях своих коллег.
Помимо этого, на 20 декабря Тихановская запланировала "самый массовый марш с заявлением народного обвинения".