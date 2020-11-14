Выборы в США: Байден победил в Аризоне и Джорджии, Трамп впервые допустил поражение

Еще до того, как стали известны предсказания о результатах выборов в двух "колеблющихся штатах", Трамп в интервью газете Washington Examiner выразил уверенность, что победил в Джорджии. Одако в этом штате на самом деле лидирует Байден.

В интервью Трамп также говорил о недостатках системы подсчеты голосов. Он продолжает утверждать, что победа "украдена" у республиканцев, и выражает сомнение в результате выборов в Аризоне. "Если мы сможем там провести аудит, у нас все будет хорошо", - сказал он. Трамп добавил, что это должно занять "наверное две или три недели". И закончил интервью словами "Никогда не ставьте против меня".

Вместе с тем, в пятницу американские СМИ сообщили, что представители штаба Трампа отказались от намерения требовать в суде аудита, поскольку преимущество Байдена слишком велико, чтобы его мог поменять пересчет.

Марш "Гордых парней"

Сам Трамп, судя его твитам, предвкушает намеченный на субботу в Вашингтоне марш своих сторонников, в котором в числе прочих намерена участвовать милитаризированная правоэкстремистская группа The Proud Boys ("Гордые парни").

Типичные представители Proud Boys на акции Reuters

Трамп отказался осудить эту группировку, известную склонностью к к уличным потасовкам, во время дебатов с Байденом. К "Гордым парням" могут присоединиться сторонники идеи превосходства белой расы и последователи различных теорий заговора.

Полиция Вашингтона предупредила участников марша, что те, кто принесет на него огнестрельное оружие, будут арестованы. Как правило, праворадикалы появляются на подобных акциях в военной экипировке и нередко - вооруженными.

Трамп, со своей стороны, приветствует протесты в свою поддержку, которые называет "народными". "Приятно видеть всю эту огромную поддержку, в особенности, стихийные демонстрации, которые происходят по всей стране, в том числе большая демонстрация в субботу в Вашингтоне, - написал президент в "Твиттере". - Возможно, я даже заскочу поздороваться". Свой твит он завершил очередным утверждением, что выборы были сфальсифицированы - и социальная сеть снова пометила его сообщением: "подобные утверждения о мошенничестве на выборах оспариваются".

Heartwarming to see all of the tremendous support out there, especially the organic Rallies that are springing up all over the Country, including a big one on Saturday in D.C. I may even try to stop by and say hello. This Election was Rigged, from Dominion all the way up & down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2020

Штаб Байдена требует доступа к разведданным, Псаки возвращается

Тем временем представители избранного президента Джо Байдена по-прежнему требуют начать предоставлять будущему лидеру страны ежедневную сводку с разведданными об основных угрозах, стоящих перед США.

Джен Псаки стала одним из основных советников Байдена Getty Images

О важности сотрудничества со стороны Белого дома в пятницу заявила Джен Псаки - советник штаба Байдена, а в прошлом официальный представитель Государственного департамента США. В 2014 году, когда отношения США и России резко обострились из-за аннексии Крыма и войны на востоке Украины, она неоднократно становилась предметом резкой критики и насмешек со стороны российских государственных СМИ.

"Мы форсируем передачу власти", - сказала Псаки, добавив, однако, что помощь федеральных структур в этом деле "очень помогла бы" команде Байдена. "Чтобы справляться с вызовами момента, нужна информация в реальном времени", - сказала она, подчеркнув важность борьбы с коронавирусом.