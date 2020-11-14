Винькеле рассказала, какое число пациентов с Covid-19 "потянут" больницы Латвии

На вопрос о недавней идее использовать для размещения пациентов с Covid-19 холл Кипсалы, если появится такая необходимость, министр отметила, что это предложение поступило от владельцев холла. "Это была не совсем наша инициатива", добавила министр, в то же время выразив благодарность предприятиям, оказывающим и предлагающим поддержку различного вида, которая нужна как сейчас, так и в будущем.

"В свою очередь, если мне необходимо ответить, при каких числах такая необходимость будет нужна, то определенно речь идет о тысячах пациентов. Если в больницах будут более 1000 или 2000 пациентов с Covid-19, придется рассматривать дополнительные мощности",

- пояснила министр. Она также добавила, что важно осознавать, что окончательным решением, во-первых, было бы не перемещение коек в холл Кипсалы или какой-то другой, а сначала использовать все, что можно использовать в больницах.

Кроме того Винькеле отметила, что в случае такой экстремальной ситуации, которую пережили многие страны Европы, это означало бы введение очень радикального ограничения плановых услуг, чего политик ни в коем случае не хотела бы допускать.

В то же время, то, что есть помещение, более-менее приспособленное к размещению пациентов, не решает проблему персонала, отметила Винькеле.

"Поэтому, осознавая, насколько это было бы драматично и сложно, я могу только еще раз и еще раз напоминать в виде аргумента обществу, чтобы мы соблюдали все мероприятия по безопасности и ограничения, чтобы нам не пришлось проверять, можем мы или не можем реализовать сценарий с госпиталем в холле Кипсалы", - отметила министр.