Винькеле рассказала, какое число пациентов с Covid-19 "потянут" больницы Латвии

Места, не являющиеся лечебными учреждениями, в Латвии будут использоваться для госпитализации пациентов с Covid-19 в случае, если мощности больниц будут исчерпаны и общее число госпитализируемых пациентов достигнет тысяч, заявила агентству LETA министр здравоохранения Илзе Винькеле.
На вопрос о недавней идее использовать для размещения пациентов с Covid-19 холл Кипсалы, если появится такая необходимость, министр отметила, что это предложение поступило от владельцев холла. "Это была не совсем наша инициатива", добавила министр, в то же время выразив благодарность предприятиям, оказывающим и предлагающим поддержку различного вида, которая нужна как сейчас, так и в будущем.
- пояснила министр. Она также добавила, что важно осознавать, что окончательным решением, во-первых, было бы не перемещение коек в холл Кипсалы или какой-то другой, а сначала использовать все, что можно использовать в больницах.
Кроме того Винькеле отметила, что в случае такой экстремальной ситуации, которую пережили многие страны Европы, это означало бы введение очень радикального ограничения плановых услуг, чего политик ни в коем случае не хотела бы допускать.
"Поэтому, осознавая, насколько это было бы драматично и сложно, я могу только еще раз и еще раз напоминать в виде аргумента обществу, чтобы мы соблюдали все мероприятия по безопасности и ограничения, чтобы нам не пришлось проверять, можем мы или не можем реализовать сценарий с госпиталем в холле Кипсалы", - отметила министр.
Ранее Винькеле заявляла агентству LETA, что граница койко-мест для пациентов с Covid-19, при которой не нужно значительно ограничивать плановые мероприятия здравоохранения, находится между 450 и 500 койко-местами.