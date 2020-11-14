Сб, 14.11.2020
Борьба с одной смертельной болезнью не должна происходить за счет другой. Обязательно нужно продолжать иммунизацию от всех инфекций, против которых есть вакцины директор Детского фонда ООН Генриетт Фор
директор Детского фонда ООН Генриетт Фор
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Итальянские ученые: в течение нескольких лет Covid-19 станет чем-то вроде насморка

ФОТО: Unsplash

Лучшие ученые Италии сообщили, что в течение нескольких лет Covid-19 станет чем-то подобным вроде насморка, пишет издание Newsweek.

Итальянской газете Corriere della Sera ученый Джузеппе Ремуцци рассказал, что вакцина от коронавируса не заставит вирус пропасть полностью.

"Нет - лучше всего сказать это ясно. Все возможные вакцины, в том числе и вакцина Pfizer, коронавирус не уничтожит. Мягко говоря, вакцины станут чем-то подобным вакцинам от гриппа. Они защищают нас от болезни, однако не заставляют ее исчезнуть", - пояснил Ремуцци.

Эту информации еще нужно опубликовать в рецензированном научном издании, что невозможно, пока не закончены клинические испытания.

На этой неделе сообщалось, что новая вакцина, разработанная международной компанией Pfizer вместе с немецкой компанией BioNTech, эффективна минимум на 90%. Об этом свидетельствует предварительный анализ данных клинических испытаний.

Ремуцци отмечает, что в течение нескольких лет будет вакцинирована большая часть глобальной популяции, однако необходимо помнить, что в силе по-прежнему будут ношение масок, социальное дистанцирование и регулярное мытье рук.

Появление вакцины вместе с другими мера позволит Covid-19 стать "обычной простудой", сказал Ремуцци, цитируя исследование, в котором упомянуто, что SARS-CoV-2 может начать регулярно циркулировать в популяции людей уже с 2024 года.

Впрочем, ученые отмечают, что существует "слишком много изменчивых величин", да и будущую траекторию пандемии точно "предусмотреть невозможно".

Они пишут, что еще непонятно, будет ли какая-то из вакцин эффективна на 100%, кроме того, скорее всего, ни одну из них нельзя будет произвести в достаточном объеме, чтобы вакцинировать абсолютно всю популяцию людей.

"Получение более чем одной вакцины позволит нам приблизиться к цели, покрыть все планету. В то же время это позволит ученым развить навыки и знания в этой сфере", - сказал Ремуцци.

Массовая вакцинация против Covid-19 может помочь по возможности лучше избежать летальных исходов, а также не позволит вирусу попадать от одного человека к другому. Впрочем, ученые добавляют, что ношение масок и другие меры по-прежнему будут важны.

"Сейчас наша вакцина - это маска. Когда будет создана настоящая вакцина, мы будем еще сильнее. Именно по этой причине сейчас как никогда важно не забывать об осторожности", - добавил Ремуцци.

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