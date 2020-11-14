Итальянские ученые: в течение нескольких лет Covid-19 станет чем-то вроде насморка

Итальянской газете Corriere della Sera ученый Джузеппе Ремуцци рассказал, что вакцина от коронавируса не заставит вирус пропасть полностью.

"Нет - лучше всего сказать это ясно. Все возможные вакцины, в том числе и вакцина Pfizer, коронавирус не уничтожит. Мягко говоря, вакцины станут чем-то подобным вакцинам от гриппа. Они защищают нас от болезни, однако не заставляют ее исчезнуть", - пояснил Ремуцци.

Эту информации еще нужно опубликовать в рецензированном научном издании, что невозможно, пока не закончены клинические испытания.

На этой неделе сообщалось, что новая вакцина, разработанная международной компанией Pfizer вместе с немецкой компанией BioNTech, эффективна минимум на 90%. Об этом свидетельствует предварительный анализ данных клинических испытаний.

Ремуцци отмечает, что в течение нескольких лет будет вакцинирована большая часть глобальной популяции, однако необходимо помнить, что в силе по-прежнему будут ношение масок, социальное дистанцирование и регулярное мытье рук.

Появление вакцины вместе с другими мера позволит Covid-19 стать "обычной простудой", сказал Ремуцци, цитируя исследование, в котором упомянуто, что SARS-CoV-2 может начать регулярно циркулировать в популяции людей уже с 2024 года.

Впрочем, ученые отмечают, что существует "слишком много изменчивых величин", да и будущую траекторию пандемии точно "предусмотреть невозможно".

Они пишут, что еще непонятно, будет ли какая-то из вакцин эффективна на 100%, кроме того, скорее всего, ни одну из них нельзя будет произвести в достаточном объеме, чтобы вакцинировать абсолютно всю популяцию людей.

"Получение более чем одной вакцины позволит нам приблизиться к цели, покрыть все планету. В то же время это позволит ученым развить навыки и знания в этой сфере", - сказал Ремуцци.

Массовая вакцинация против Covid-19 может помочь по возможности лучше избежать летальных исходов, а также не позволит вирусу попадать от одного человека к другому. Впрочем, ученые добавляют, что ношение масок и другие меры по-прежнему будут важны.