Итальянские ученые: в течение нескольких лет Covid-19 станет чем-то вроде насморка

Лучшие ученые Италии сообщили, что в течение нескольких лет Covid-19 станет чем-то подобным вроде насморка, пишет издание Newsweek.
Итальянской газете Corriere della Sera ученый Джузеппе Ремуцци рассказал, что вакцина от коронавируса не заставит вирус пропасть полностью.
"Нет - лучше всего сказать это ясно. Все возможные вакцины, в том числе и вакцина Pfizer, коронавирус не уничтожит. Мягко говоря, вакцины станут чем-то подобным вакцинам от гриппа. Они защищают нас от болезни, однако не заставляют ее исчезнуть", - пояснил Ремуцци.
Эту информации еще нужно опубликовать в рецензированном научном издании, что невозможно, пока не закончены клинические испытания.
На этой неделе сообщалось, что новая вакцина, разработанная международной компанией Pfizer вместе с немецкой компанией BioNTech, эффективна минимум на 90%. Об этом свидетельствует предварительный анализ данных клинических испытаний.
Ремуцци отмечает, что в течение нескольких лет будет вакцинирована большая часть глобальной популяции, однако необходимо помнить, что в силе по-прежнему будут ношение масок, социальное дистанцирование и регулярное мытье рук.
Появление вакцины вместе с другими мера позволит Covid-19 стать "обычной простудой", сказал Ремуцци, цитируя исследование, в котором упомянуто, что SARS-CoV-2 может начать регулярно циркулировать в популяции людей уже с 2024 года.
Впрочем, ученые отмечают, что существует "слишком много изменчивых величин", да и будущую траекторию пандемии точно "предусмотреть невозможно".
Они пишут, что еще непонятно, будет ли какая-то из вакцин эффективна на 100%, кроме того, скорее всего, ни одну из них нельзя будет произвести в достаточном объеме, чтобы вакцинировать абсолютно всю популяцию людей.
"Получение более чем одной вакцины позволит нам приблизиться к цели, покрыть все планету. В то же время это позволит ученым развить навыки и знания в этой сфере", - сказал Ремуцци.
"Сейчас наша вакцина - это маска. Когда будет создана настоящая вакцина, мы будем еще сильнее. Именно по этой причине сейчас как никогда важно не забывать об осторожности", - добавил Ремуцци.