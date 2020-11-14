В Латвии Covid-19 заразились еще 395 человек; скончались пять пациентов
В пятницу в Латвии выявлено 395 новых случаев Covid-19, умерли пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 65 до 70 лет, от 70 до 75 лет, от 75 до 80 лет и двое - от 85 до 90 лет.
С начала пандемии в Латвии скончался 121 человек, инфицированный Covid-19.
За прошедшие сутки госпитализированы 52 больных Covid-19, сейчас в больницах находятся 329 инфицированных. У 315 из них заболевание средней тяжести, 14 человек - в тяжелом состоянии.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 36 пациентов с Covid-19, всего - 762.
За прошедшие сутки сделано 6442 теста на Covid-19, положительными были 6,1% из них.
В целом Covid-19 в Латвии выявлен у 10 231 человека, выздоровели 1515 человек.