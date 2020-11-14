В Латвии Covid-19 заразились еще 395 человек; скончались пять пациентов

Умершие входили в возрастные категории от 65 до 70 лет, от 70 до 75 лет, от 75 до 80 лет и двое - от 85 до 90 лет.

С начала пандемии в Латвии скончался 121 человек, инфицированный Covid-19.

За прошедшие сутки госпитализированы 52 больных Covid-19, сейчас в больницах находятся 329 инфицированных. У 315 из них заболевание средней тяжести, 14 человек - в тяжелом состоянии. 26

За прошедшие сутки из больниц выписаны 36 пациентов с Covid-19, всего - 762.

За прошедшие сутки сделано 6442 теста на Covid-19, положительными были 6,1% из них.