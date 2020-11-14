Сб, 14.11.2020
Борьба с одной смертельной болезнью не должна происходить за счет другой. Обязательно нужно продолжать иммунизацию от всех инфекций, против которых есть вакцины директор Детского фонда ООН Генриетт Фор
директор Детского фонда ООН Генриетт Фор

Из-за роста числа жертв Covid-19 в Чехии перегружены крематории

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

С увеличением числа связанных с Covid-19 смертей в Чехии перегружены крематории, страна занимает по этому показателю первое место в Европе.

Если считать по числу случаев связанных с Covid-19 смертей на 100 000 жителей, Чехия уже несколько недель является наиболее тяжело затронутым государством в Европе, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

В Чехии, где проживают 10,7 миллионов жителей, с конца октября число новых связанных с Covid-19 смертей составляет около 200 в день. При этом обычно среднее ежедневное количество смертей от всех причин в Чехии составляет около 300.

"Мы перегружены, число смертей гораздо больше, чем обычно", - сказал владелец частного крематория в городе Табор Йозеф Мелих.

Прирост составляет около 40%. Мы закрыли пансионаты для престарелых, где от Covid-19 умирает больше всего людей. Это тяжело", - сказал Мелих в интервью агентству AFP.

Европейская федерация похоронных услуг сообщила, что кремация - самый популярный метод похорон в Чехии, на территории которой расположены 27 крематориев.

В 2016 году в Чехии кремировали более 80% умерших. Больший удельный вес кремированных был только в пяти других странах, в том числе и Японии, которая в этом плане является лидером с 99,98% кремированных умерших.

"Естественно, что Covid-19 - нагрузка на все крематории", - признал директор крематория в городе Острав на востоке страны Иво Фурманчик.

"Мы работаем без остановки; так как вторая волна вируса столкнулась с естественным для осени приростом числа смертей, у нас появились проблемы", - сказал Фурманчик.

С ростом спроса Остравскому крематорию пришлось в течение недели удвоить мощность, построив новый холодильник.

Пандемия изменила и привычки, как близкие прощаются с умершим. Тела больше не моют, причесывают или одевают, а просто помещают в пластиковые пакеты, которые дезинфицируют и укладывают в гробы.

На похороны повлияли и установленные правительством ограничения - в прощании могут принимать участие не более десяти человек.

Последние новости

НАВЕРХ
Back