Из-за роста числа жертв Covid-19 в Чехии перегружены крематории

Если считать по числу случаев связанных с Covid-19 смертей на 100 000 жителей, Чехия уже несколько недель является наиболее тяжело затронутым государством в Европе, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

В Чехии, где проживают 10,7 миллионов жителей, с конца октября число новых связанных с Covid-19 смертей составляет около 200 в день. При этом обычно среднее ежедневное количество смертей от всех причин в Чехии составляет около 300. 1

"Мы перегружены, число смертей гораздо больше, чем обычно", - сказал владелец частного крематория в городе Табор Йозеф Мелих.

Прирост составляет около 40%. Мы закрыли пансионаты для престарелых, где от Covid-19 умирает больше всего людей. Это тяжело", - сказал Мелих в интервью агентству AFP.

Европейская федерация похоронных услуг сообщила, что кремация - самый популярный метод похорон в Чехии, на территории которой расположены 27 крематориев.

В 2016 году в Чехии кремировали более 80% умерших. Больший удельный вес кремированных был только в пяти других странах, в том числе и Японии, которая в этом плане является лидером с 99,98% кремированных умерших.

"Естественно, что Covid-19 - нагрузка на все крематории", - признал директор крематория в городе Острав на востоке страны Иво Фурманчик.

"Мы работаем без остановки; так как вторая волна вируса столкнулась с естественным для осени приростом числа смертей, у нас появились проблемы", - сказал Фурманчик.

С ростом спроса Остравскому крематорию пришлось в течение недели удвоить мощность, построив новый холодильник.

Пандемия изменила и привычки, как близкие прощаются с умершим. Тела больше не моют, причесывают или одевают, а просто помещают в пластиковые пакеты, которые дезинфицируют и укладывают в гробы. 1