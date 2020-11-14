Скандал с магазином Depo в Таллинне: жители жалуются на условия содержания животных

"Конечно, нарушения есть. Например, у попугаев должна быть возможность лазать по стенкам клетки, а в магазине у клеток стены из оргстекла. У рыб в аквариуме нет возможности спрятаться. В первые дни некоторых рыбы помещали в круглые банки, которые вызывают у рыб стресс и не позволяют обеспечить необходимое качество воды", - сказал после посещения магазина член правления Эстонского общества защиты животных Гейт Карураху.

Общество обратилось в Ветеринарно-пищевой департамент, который сделал магазину предписание. Тем не менее, по словам Карураху, условия содержания животных в магазине латвийской сети лучше, чем во многих зоомагазинах.

К сожалению, обычно условия содержания животных в магазинах не позволяют животным заниматься своей естественной деятельностью и не соответствуют их потребностям. По словам Карураху, тот факт, что животные находятся там временно, часто используется как оправдание. В зависимости от вида такие условия можно выносить самое большее несколько дней, но большинство животных проводят в магазинах недели, если не месяцы.

Это означает для животного тяжелый стресс и серьезные проблемы со здоровьем, что станет головной болью для нового хозяина, если животное продержится так долго. Самые большие проблемы возникают с экзотическими животными.