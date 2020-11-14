Скандал с магазином Depo в Таллинне: жители жалуются на условия содержания животных

С открытием популярного строительного магазина информационная линия Эстонского общества защиты животных заполнилась жалобами от покупателей магазина, и они продолжают поступать. Люди считают, что условия содержания животных не соответствуют потребностям животных, в магазине слишком шумно, и посетители беспокоят животных. Тем не менее, условия в этом магазине, принадлежащем латвийцам, не намного хуже, чем в других зоомагазинах, пишет Rus.Postimees.
"Конечно, нарушения есть. Например, у попугаев должна быть возможность лазать по стенкам клетки, а в магазине у клеток стены из оргстекла. У рыб в аквариуме нет возможности спрятаться. В первые дни некоторых рыбы помещали в круглые банки, которые вызывают у рыб стресс и не позволяют обеспечить необходимое качество воды", - сказал после посещения магазина член правления Эстонского общества защиты животных Гейт Карураху.
Общество обратилось в Ветеринарно-пищевой департамент, который сделал магазину предписание. Тем не менее, по словам Карураху, условия содержания животных в магазине латвийской сети лучше, чем во многих зоомагазинах.
К сожалению, обычно условия содержания животных в магазинах не позволяют животным заниматься своей естественной деятельностью и не соответствуют их потребностям. По словам Карураху, тот факт, что животные находятся там временно, часто используется как оправдание. В зависимости от вида такие условия можно выносить самое большее несколько дней, но большинство животных проводят в магазинах недели, если не месяцы.
Персоналу магазинов часто не хватает знаний об экзотических видах животных, и поэтому они не могут оказать необходимый уход или оценить, хорошо ли себя чувствует животное, или предоставить новому владельцу необходимую информацию о содержании животного.