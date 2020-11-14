Сб, 14.11.2020
Борьба с одной смертельной болезнью не должна происходить за счет другой. Обязательно нужно продолжать иммунизацию от всех инфекций, против которых есть вакцины директор Детского фонда ООН Генриетт Фор
директор Детского фонда ООН Генриетт Фор
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Фанат сдавал кровь, чтобы ходить на матчи любимого клуба. Это спасло ему жизнь

Фанат сдавал кровь, чтобы ходить на матчи любимого клуба. Это спасло ему жизнь

Фанаты "Грин Бэй Пэкерс"

ФОТО: EPA/Scanpix

После возвращения с корейской войны в 1952 году, американец Джим Беккер женился и обзавёлся 11 детьми. Всю свою жизнь он болел за старейший профессиональный клуб Американской футбольной лиги "Грин Бэй Пэкерс" и не пропускал ни одного матча. Совмещать расходы на столь большую семью с походами на футбол было тяжело, поэтому мужчина зарабатывал деньги на билеты, сдавая кровь. Это спасло ему жизнь, пишет Eurosport.

По словам самого мужчины, за пол-литра крови ему платили 15 долларов, а так как билет стоил 12 долларов, ему хватало ещё и на сэндвич.

Однако в 1975 году выяснилось, что все эти годы мужчина занимался собственным спасением: во время обследования у Беккера был выявлен гемохроматоз - болезнь, унесшая жизнь его отца в возрасте 45 лет.

Гемохроматоз - это генетическая мутация, при которой организм поглощает слишком много железа в кишечнике, что приводит к токсическому накоплению этого металла в органах.

"Эту болезнь еще называют кельтской - от неё страдают выходцы из Ирландии. При этом генетическом заболевании вместо одного миллиграмма железа вы поглощаете три или четыре миллиграмма железа в день. Это приводит к ранней смерти, диабету в раннем возрасте, сердечной и печеночной недостаточности", - отметил профессор Виктор Гордюк из Гарварда.

По словам медиков, единственное лечение этого заболевания - регулярная сдача крови для поддержания нормального уровня железа в организме.

Виктор Гордюк вообще был очень удивлён, что у Беккера принимали кровь - сейчас после забора крови у пациентов с такими диагнозами её просто утилизируют.

Если бы мужчина не сдавал кровь, наверняка он был бы уже мёртв. В США на данный момент от данного заболевания страдают пять человек на 1000 жителей.

После того, как у Беккера была обнаружена болезнь, он не может сдавать кровь ради заработка. Однако ему повезло - об этой истории узнало руководство "Грин Бэй Пэкерс", клуба, который принадлежит болельщикам и не приносит прибыли. В итоге, Беккер был введен в Зал славы болельщиков команды, а также ему выделили премию в размере 500 долларов и четыре места в вип-ложу на все домашние игры. 

Теперь же 80-летний поклонник футбола шутит, что с 11 детьми ему будет сложно решить, кто именно пойдет с ним на матч.

Последние новости

НАВЕРХ
Back