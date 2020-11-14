Фанат сдавал кровь, чтобы ходить на матчи любимого клуба. Это спасло ему жизнь

После возвращения с корейской войны в 1952 году, американец Джим Беккер женился и обзавёлся 11 детьми. Всю свою жизнь он болел за старейший профессиональный клуб Американской футбольной лиги "Грин Бэй Пэкерс" и не пропускал ни одного матча. Совмещать расходы на столь большую семью с походами на футбол было тяжело, поэтому мужчина зарабатывал деньги на билеты, сдавая кровь. Это спасло ему жизнь, пишет Eurosport.
По словам самого мужчины, за пол-литра крови ему платили 15 долларов, а так как билет стоил 12 долларов, ему хватало ещё и на сэндвич.
Однако в 1975 году выяснилось, что все эти годы мужчина занимался собственным спасением: во время обследования у Беккера был выявлен гемохроматоз - болезнь, унесшая жизнь его отца в возрасте 45 лет.
Гемохроматоз - это генетическая мутация, при которой организм поглощает слишком много железа в кишечнике, что приводит к токсическому накоплению этого металла в органах.
"Эту болезнь еще называют кельтской - от неё страдают выходцы из Ирландии. При этом генетическом заболевании вместо одного миллиграмма железа вы поглощаете три или четыре миллиграмма железа в день. Это приводит к ранней смерти, диабету в раннем возрасте, сердечной и печеночной недостаточности", - отметил профессор Виктор Гордюк из Гарварда.
По словам медиков, единственное лечение этого заболевания - регулярная сдача крови для поддержания нормального уровня железа в организме.
Виктор Гордюк вообще был очень удивлён, что у Беккера принимали кровь - сейчас после забора крови у пациентов с такими диагнозами её просто утилизируют.
Если бы мужчина не сдавал кровь, наверняка он был бы уже мёртв. В США на данный момент от данного заболевания страдают пять человек на 1000 жителей.
После того, как у Беккера была обнаружена болезнь, он не может сдавать кровь ради заработка. Однако ему повезло - об этой истории узнало руководство "Грин Бэй Пэкерс", клуба, который принадлежит болельщикам и не приносит прибыли. В итоге, Беккер был введен в Зал славы болельщиков команды, а также ему выделили премию в размере 500 долларов и четыре места в вип-ложу на все домашние игры.
November 5, 2020
Теперь же 80-летний поклонник футбола шутит, что с 11 детьми ему будет сложно решить, кто именно пойдет с ним на матч.