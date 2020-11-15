Вс, 15.11.2020
Похоже, мы идем тем же путем - если весной у вас было много случаев, то так будет и сейчас... Мы не знаем, почему так происходит. Сара Бифорс, представитель Агентства общественного здоровья Швеции
Сара Бифорс, представитель Агентства общественного здоровья Швеции
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  • Важно, чтобы было слово "мы": Саманта Тина о причинах расставания с возлюбленным

Важно, чтобы было слово "мы": Саманта Тина о причинах расставания с возлюбленным

ФОТО: Artūrs Martinovs

В сентябре стало известно, что певица Саманта Тина рассталась со своим возлюбленным Наурисом Лиепиньшем. В передаче Personība она раскрыла причины расставания. 

В программе Саманта подчеркнула, что она и возлюбленный разъехались, а не разошлись - они все еще работают над своими отношениями.

"У нас перерыв, если можно так выразиться... Я считаю, что в отношениях оба должны все время двигаться вперед. И либо мы растем вместе, либо растем отдельно друг друга. И если мы растем каждый индивидуально, то пытаемся найти общий знаменатель, чтобы мы взявшись за руки росли и поднимались выше. Но если один растет, а другой остается там, где он есть - тогда это действительно больше не подходит.

Для меня важно, чтобы было слово "мы".

Или "мы" или нет. Если этого нет, то тогда будет как обычно. Как-то само собой разумеющееся. Отношения не должны быть сами собой разумеющееся", - объяснила Саманта.

Она предположила, что не было совместного роста. Но певица готова дать этим отношениям второй шанс. 

Саманта Тина также указала, что в ее планах изначально сценические амбиции. Например, победа на "Евровидении" и выпуск нового альбома, а только потом семья. 

"Я карьеристка, но точно знаю то, что хочу семью. Я хочу мужа, детей, свой дом..." - пояснила она.

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