Важно, чтобы было слово "мы": Саманта Тина о причинах расставания с возлюбленным

В программе Саманта подчеркнула, что она и возлюбленный разъехались, а не разошлись - они все еще работают над своими отношениями.

"У нас перерыв, если можно так выразиться... Я считаю, что в отношениях оба должны все время двигаться вперед. И либо мы растем вместе, либо растем отдельно друг друга. И если мы растем каждый индивидуально, то пытаемся найти общий знаменатель, чтобы мы взявшись за руки росли и поднимались выше. Но если один растет, а другой остается там, где он есть - тогда это действительно больше не подходит.

Для меня важно, чтобы было слово "мы".

Или "мы" или нет. Если этого нет, то тогда будет как обычно. Как-то само собой разумеющееся. Отношения не должны быть сами собой разумеющееся", - объяснила Саманта.

Она предположила, что не было совместного роста. Но певица готова дать этим отношениям второй шанс.

Саманта Тина также указала, что в ее планах изначально сценические амбиции. Например, победа на "Евровидении" и выпуск нового альбома, а только потом семья.