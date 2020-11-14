Covid-19: в Литве за сутки 1531 новый случай, в Эстонии - 265

Литва

За прошедшие сутки в Литве выявлен 1531 новый случай коронавируса, скончались 13 человек.

С начала пандемии в стране заболели Covid-19 33 387 человек, в активной стадии заболевания сейчас находятся 25 322.

От коронавируса скончались 266 больных, по иным причинам - 102 человека.

С 1 июня зарегистрированы 443 привозных случая.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 5805 тестов на коронавирус, 265 из них (4,6%) оказались положительными.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 188,49 случая на 100 000 жителей, сообщает в субботу rus.err.ee.