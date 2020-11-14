Сб, 14.11.2020
У создателей вышло, казалось бы, невозможное - показать интересной игру, в которой не разбирается подавляющее большинство человечества. из рецензии на сериал "Ход королевы"
из рецензии на сериал "Ход королевы"

Covid-19: в Литве за сутки 1531 новый случай, в Эстонии - 265

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Литве выявлен 1531 новый случай коронавируса, скончались 13 человек. В свою очередь в Эстонии зарегистрировано 265 новых случаев.

Литва

За прошедшие сутки в Литве выявлен 1531 новый случай коронавируса, скончались 13 человек.

С начала пандемии в стране заболели Covid-19 33 387 человек, в активной стадии заболевания сейчас находятся 25 322. 

От коронавируса скончались 266 больных, по иным причинам - 102 человека. 

С 1 июня зарегистрированы 443 привозных случая.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 5805 тестов на коронавирус, 265 из них (4,6%) оказались положительными.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 188,49 случая на 100 000 жителей, сообщает в субботу rus.err.ee.

По состоянию на утро 14 ноября в больницах находятся 75 пациентов с коронавирусом, пятеро из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, девять находятся в отделении интенсивной терапии.

Последние новости

НАВЕРХ
Back