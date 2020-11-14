"Для развития Латвии" выдвигает на должность министра охраны среды Плешса

Партия сообщает также, что ушедший в отставку министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце оставит должность председателя правления партии.

На должность председателя правления выдвинут депутат Европарламента Ивар Иябс. Он также назначен и. о. руководителя "Для развития Латвии" до момента, когда будет созван съезд для выборов нового председателя.