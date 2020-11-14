"Для развития Латвии" выдвигает на должность министра охраны среды Плешса

Правление партии "Для развития Латвии" выдвигает на должность главы Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) депутата Артура Тома Плешса.
Партия сообщает также, что ушедший в отставку министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце оставит должность председателя правления партии.
На должность председателя правления выдвинут депутат Европарламента Ивар Иябс. Он также назначен и. о. руководителя "Для развития Латвии" до момента, когда будет созван съезд для выборов нового председателя.
Как сообщалось, представляющий партию министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце подал в отставку из-за вскрывшихся фактов о том, что он пользовался пропуском Рижской думы на муниципальных автостоянках.