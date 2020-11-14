В Каугури сильно пьяный водитель повредил пять машин

Неадекватный мужчина, севший за руль автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, под покровом темноты повредил пять автомобилей, припаркованных у дома по улице Сколас, 69b, в Каугури.
Лишь по счастливой случайности в момент аварии вблизи не было пешеходов и пострадали только машины, сообщает Degpunktā.
Полицию на место происшествия вызвали свидетели ДТП. Когда оперативные службы приехали на улицу Сколас, они обнаружили и самого виновника, и его автомобиль.
Мужчина незамедлительно был задержан. В его выдохе стражи порядка констатировали 2,68 промилле алкоголя.
Начат процесс административного нарушения. Кроме штрафа мужчине придется компенсировать и расходы на ремонт как владельцам машин, так и дорожным службам, так как повреждена была и инфраструктура.
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