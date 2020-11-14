В Каугури сильно пьяный водитель повредил пять машин

Лишь по счастливой случайности в момент аварии вблизи не было пешеходов и пострадали только машины, сообщает Degpunktā.

Полицию на место происшествия вызвали свидетели ДТП. Когда оперативные службы приехали на улицу Сколас, они обнаружили и самого виновника, и его автомобиль.

Мужчина незамедлительно был задержан. В его выдохе стражи порядка констатировали 2,68 промилле алкоголя.

Начат процесс административного нарушения. Кроме штрафа мужчине придется компенсировать и расходы на ремонт как владельцам машин, так и дорожным службам, так как повреждена была и инфраструктура.