Сб, 14.11.2020
У создателей вышло, казалось бы, невозможное - показать интересной игру, в которой не разбирается подавляющее большинство человечества. из рецензии на сериал "Ход королевы"
из рецензии на сериал "Ход королевы"

В Каугури сильно пьяный водитель повредил пять машин

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Неадекватный мужчина, севший за руль автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, под покровом темноты повредил пять автомобилей, припаркованных у дома по улице Сколас, 69b, в Каугури.

Лишь по счастливой случайности в момент аварии вблизи не было пешеходов и пострадали только машины, сообщает Degpunktā.

Полицию на место происшествия вызвали свидетели ДТП. Когда оперативные службы приехали на улицу Сколас, они обнаружили и самого виновника, и его автомобиль.

Мужчина незамедлительно был задержан. В его выдохе стражи порядка констатировали 2,68 промилле алкоголя.

Начат процесс административного нарушения. Кроме штрафа мужчине придется компенсировать и расходы на ремонт как владельцам машин, так и дорожным службам, так как повреждена была и инфраструктура.

Смотрите сюжет на латышском языке:

Последние новости

НАВЕРХ
Back