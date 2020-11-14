В Риге цены на горючее уменьшаются, в Таллине и Вильнюсе растут

На минувшей рабочей неделе в Риге продолжали уменьшаться цены на горючее, в Вильнюсе они росли, а в Таллинне дороже стало дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.
В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 0,4% - до 1,114 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 1% - до 0,984 евро за литр.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 2,6% - до 1,073 евро за литр, а дизельное горючее - на 3,3% до 0,946 евро за литр.
В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки стоил 1,229 евро за литр, как и неделю назад, а дизельное горючее подешевело на 3,1% - до 0,999 евро за литр.
Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе оставались стабильными - в Риге литр стоил 0,545 евро, в Вильнюсе - 0,533 евро. В Таллинне автогаз стал дороже на 1,5% - до 0,61 евро за литр.