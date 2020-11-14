В Риге цены на горючее уменьшаются, в Таллине и Вильнюсе растут

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 0,4% - до 1,114 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 1% - до 0,984 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 2,6% - до 1,073 евро за литр, а дизельное горючее - на 3,3% до 0,946 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки стоил 1,229 евро за литр, как и неделю назад, а дизельное горючее подешевело на 3,1% - до 0,999 евро за литр.