На прошлой неделе люди чаще всего заражались Covid-19 дома, на работе и в медучреждениях

Из 52% констатированных за конкретную неделю заболевших в домашних хозяйствах заразились 37,4% пациентов, на работе - 23,4%, а в лечебных учреждениях - 13,5% пациентов. Если сравнивать с предыдущей неделей, то наибольшие изменения наблюдаются именно в лечебных учреждениях, так как две недели назад в них заразились 8%.

Кроме того, на прошлой неделе 8,9% пациентов заразились в образовательных учреждениях, 6% - в центрах социальной опеки, 2,2% - на частных мероприятиях, 0,9% - на развлекательных мероприятиях, 0,5% - на культурных и религиозных мероприятиях, 0,3% - в местах заключения, 0,2% - на мероприятиях, связанных с образованием по интересам и еще 0,2% на спортивных мероприятиях.

Еще 6,4% заразились в других местах.

Напомним, в пятницу в Латвии выявлено 395 новых случаев Covid-19, умерли пять человек.

Умершие входили в возрастные категории от 65 до 70 лет, от 70 до 75 лет, от 75 до 80 лет и двое - от 85 до 90 лет.

С начала пандемии в Латвии скончался 121 человек, инфицированный Covid-19.

За прошедшие сутки госпитализированы 52 больных Covid-19, сейчас в больницах находятся 329 инфицированных. У 315 из них заболевание средней тяжести, 14 человек - в тяжелом состоянии.

Из больниц за сутки выписаны 36 пациентов с Covid-19, всего - 762.

За прошедшие сутки сделано 6442 теста на Covid-19, положительными были 6,1% из них.