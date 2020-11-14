Мичеревскис: все пожертвованные "Для развития Латвии" деньги шли от спонсоров

Продолжая рассказывать о происходящем в политической силе, которую он сам покинул, разочаровавшись в ней, Мичеревскис утверждает, что пожертвованные "Для развития Латвии" деньги сначала шли от спонсоров, а затем их делили между членами партии для сбора пожертвований.

Мичеревскис также утверждает, что часть спонсорских денег удержал член правления партии Эдгар Яунупс, однако "остальные", в том числе и он, так не делали.

Мичеревскис отметил агентству LETA, что до следующей недели воздержится от дополнительных комментариев по поводу сказанного. На вопрос, обращался ли он с этой информацией в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), Мичеревскис указал, что не может это ни подтвердить, ни опровергнуть.

В свою очередь KNAB в Twitter распространил напоминание, что сторонники и посредники в незаконном финансировании политических сил могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они добровольно сообщат о нарушениях и будут сотрудничать с KNAB.

По информации антикоррупционного бюро, "Для развития Латвии" в этом году получила пожертвования в размере 54 855 евро.

Мичервскис на прошлой неделе сообщил, что решил выйти из партии. В базе данных KNAB доступна и информация о сделанных им пожертвованиях. Всего он пожертвовал объединению партий "Для развития/За!", в которое входит и "Для развития Латвии", 105 евро, из них 90 евро в 2018 году и 15 евро в этом. В свою очередь "Движению За!" он в виде пожертвований в 2018 году перечислил 100 евро.