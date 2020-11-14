Правительство Швеции спасло полтысячи рабочих мест в Tallink

Правительство Швеции решило продлить на полгода действие меры компенсации заработной платы, что поможет Tallink Silja избежать увольнения 500 сотрудников, пишет Postimees.
Менеджер по связям с общественностью Tallink Grupp Катри Линк сообщила, что изначально мера для шведских сотрудников должна была закончиться в конце ноября, но теперь она будет продлена как минимум на шесть месяцев, то есть до конца мая.
Из-за коронавирусных ограничений Tallink не может оперировать на маршрутах Таллинн-Стокгольм и Рига-Стокгольм в обычном режиме с 15 марта, то есть в течение восьми месяцев. В настоящее время, помимо маршрута Палдиски - Капельшер, судно Victoria также обслуживает сообщение между Швецией и Эстонией, совершая четыре рейса в месяц.
Генеральный директор Tallink Silja AB Маркус Рисберг сказал Ålands Radio, что решение правительства Швеции принесло им большое облегчение, позволив компании отозвать уведомление о сокращении штата, которое затронуло бы 500 сотрудников.
"Как и многие другие компании, мы сделали все, что в наших силах, во время первой волны пандемии, чтобы скорректировать наш бизнес и справиться с ситуацией наилучшим образом", - сказал он.
"Поскольку распространение вируса снова начало быстро увеличиваться, наиболее пострадавшие отрасли нуждаются в дополнительном времени и поддержке, чтобы устойчиво адаптироваться к новой реальности", - сказал Рисберг.
В отчете за третий квартал судоходная компания отметила, что более гибкое законодательство позволило временно сократить финских и шведских рабочих, но в эстонских и латвийских компаниях имели место обширные процессы увольнения.
На шведско-финской линии Tallink за девять месяцев этого года перевез почти 868 000 пассажиров, что на 61 процент меньше, чем в прошлом году.
Судьба эстонских работников остается открытой
На маршрутах Таллинн-Стокгольм и Рига-Стокгольм было перевезено 162 000 и почти 138 000 пассажиров соответственно, что на 78 процентов меньше, чем в прошлом году.
Также известно, что в эстонском подразделении Tallink 1500 человек получили первоначальное уведомление о сокращении, но, по словам Катри Линк, более точные цифры будут объявлены в конце года, а то и в начале следующего.
"Начав этот год с более чем 7200 сотрудников во всем концерне, мы столкнулись с ситуацией, когда количество профессиональных и преданных своему делу сотрудников туристического сектора в нашей компании к концу года упадет до менее чем 5000", - сказал генеральный директор Tallink Пааво Ныгене, комментируя результаты за третий квартал.