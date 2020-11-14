Правительство Швеции спасло полтысячи рабочих мест в Tallink

Менеджер по связям с общественностью Tallink Grupp Катри Линк сообщила, что изначально мера для шведских сотрудников должна была закончиться в конце ноября, но теперь она будет продлена как минимум на шесть месяцев, то есть до конца мая.

Из-за коронавирусных ограничений Tallink не может оперировать на маршрутах Таллинн-Стокгольм и Рига-Стокгольм в обычном режиме с 15 марта, то есть в течение восьми месяцев. В настоящее время, помимо маршрута Палдиски - Капельшер, судно Victoria также обслуживает сообщение между Швецией и Эстонией, совершая четыре рейса в месяц.

Генеральный директор Tallink Silja AB Маркус Рисберг сказал Ålands Radio, что решение правительства Швеции принесло им большое облегчение, позволив компании отозвать уведомление о сокращении штата, которое затронуло бы 500 сотрудников.

"Как и многие другие компании, мы сделали все, что в наших силах, во время первой волны пандемии, чтобы скорректировать наш бизнес и справиться с ситуацией наилучшим образом", - сказал он.

"Поскольку распространение вируса снова начало быстро увеличиваться, наиболее пострадавшие отрасли нуждаются в дополнительном времени и поддержке, чтобы устойчиво адаптироваться к новой реальности", - сказал Рисберг.

В отчете за третий квартал судоходная компания отметила, что более гибкое законодательство позволило временно сократить финских и шведских рабочих, но в эстонских и латвийских компаниях имели место обширные процессы увольнения.

С июля по конец сентября концерн получил в общей сложности 3,8 миллиона евро финансовой поддержки в рамках временной меры компенсации заработной платы от шведского государства.

На шведско-финской линии Tallink за девять месяцев этого года перевез почти 868 000 пассажиров, что на 61 процент меньше, чем в прошлом году.

Судьба эстонских работников остается открытой

На маршрутах Таллинн-Стокгольм и Рига-Стокгольм было перевезено 162 000 и почти 138 000 пассажиров соответственно, что на 78 процентов меньше, чем в прошлом году.

Также известно, что в эстонском подразделении Tallink 1500 человек получили первоначальное уведомление о сокращении, но, по словам Катри Линк, более точные цифры будут объявлены в конце года, а то и в начале следующего.