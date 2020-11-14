Первое очко за месяц! "Динамо" в овертайме уступило "Автомобилисту"

Матч завершился со счётом 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1) в пользу гостей. Отметим, что рижане заработали первое очко за месяц.

Счёт в матче в конце третьей минуты открыл Геннадий Столяров из "Динамо", которому ассистировал Кристап Зиле. Всего минуту спустя Никита Трямкин восстановил равновесие, но и этот счёт продержался на табло недолго.

На 9-й минуте первого периода Зиле вновь вывел динамовцев вперёд. Затем возможность увеличить отрыв была у Микса Индрашиса и Столярова, но хоккеисты не смогли реализовать свои моменты.

На 5-й минуте второго периода Дэн Секстон вновь сравнял счёт, отправив шайбу в сетку ворот Станислава Галимова. В основное время команды так и не сумели выявить победителя, а в овертайме удачливее оказались игроки "Автомобилиста" - за минуту до конца дополнительного времени победу екатеринбуржцам принёс Алексей Макеев.

В данный момент "Динамо" с 8 очками в 22 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Автомобилиста" 37 очков в 24 матчах и 3 место на Востоке.

Далее "Динамо" ожидает ещё одна домашняя игра против "Куньлуня", которая состоится 16 ноября.