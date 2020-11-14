Канцлер Австрии объявил о локдауне

Начиная со вторника, в Австрии вступает в силу уже второй режим строгого карантина, который продлится до начала декабря, заявил в субботу федеральный канцлер Себастьян Курц.
Правительство закрывает школы, магазины и предприятия по оказанию услуг, а также вводит комендантский час, сообщает dpa.
"Второй локдаун - единственный известный инструмент, который работает", - сказал канцлер, отметив, что этот шаг необходим, чтобы снизить число случаев заражения и избежать перегрузки больниц.
"Это единственный способ, как мы можем спасти Рождество", - указал Курц, дав таким образом надежду, что ограничения могут быть смягчены до праздников.
Частичный карантин действовал уже с начала ноября, когда были закрыты рестораны, бары, туристические предприятия и учреждения культуры, а студенты вузов перешли на дистанционное обучение.
Правительство призывало жителей страны оставаться дома после 20 часов и выходить на улицу только в случае неотложных дел или для занятий спортом.
Однако в пятницу число новых случаев коронавируса достигло 9600, что стало новым рекордом.