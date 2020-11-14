Сб, 14.11.2020
У создателей вышло, казалось бы, невозможное - показать интересной игру, в которой не разбирается подавляющее большинство человечества. из рецензии на сериал "Ход королевы"
из рецензии на сериал "Ход королевы"

Канцлер Австрии объявил о локдауне

Себастьян Курц

ФОТО: EPA/Scanpix

Начиная со вторника, в Австрии вступает в силу уже второй режим строгого карантина, который продлится до начала декабря, заявил в субботу федеральный канцлер Себастьян Курц.

Правительство закрывает школы, магазины и предприятия по оказанию услуг, а также вводит комендантский час, сообщает dpa.

"Второй локдаун - единственный известный инструмент, который работает", - сказал канцлер, отметив, что этот шаг необходим, чтобы снизить число случаев заражения и избежать перегрузки больниц.

"Это единственный способ, как мы можем спасти Рождество", - указал Курц, дав таким образом надежду, что ограничения могут быть смягчены до праздников.

Частичный карантин действовал уже с начала ноября, когда были закрыты рестораны, бары, туристические предприятия и учреждения культуры, а студенты вузов перешли на дистанционное обучение.

Правительство призывало жителей страны оставаться дома после 20 часов и выходить на улицу только в случае неотложных дел или для занятий спортом.

Однако в пятницу число новых случаев коронавируса достигло 9600, что стало новым рекордом.

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