Главный эпидемиолог Швеции признал свою ошибку по поводу второй волны Covid-19

"Осенью будет вторая волна. У жителей Швеции будет высокий уровень иммунитета, поэтому число случаев заражения будет довольно низким", - сказал Тегнелл весной.

Новейшие данные свидетельствуют, что в Швеции количество зараженных, госпитализированных и умерших выше, чем в соседних странах, если сравнивать по числу жителей.

В Швеции практически ежедневно наблюдается прирост новых случаев заражения Covid-19. В больницах уже сейчас лечатся более 1000 пациентов, что на 60% больше, чем неделей ранее.

Уровень заражения Covid-19 в Швеции один из самых высоких в мире, если учитывать удельный вес жителей.

Эпидемиолог Тегнелл, ставший знаменитым благодаря "антиблокировочной тактике" в борьбе с Covid-19, признал свою ошибку, так как распространение инфекции в стране значительно выросло.

"Мы видим, что вирус распространяется во всех регионах страны одновременно", - признал Тегнелл.

Агентство общественного здоровья Швеции признало, что большее число случаев Covid-19 во время первой волны не защитило государство от вспышки второй волны.

"Мы также видим, что другие страны, в которых были строгие ограничения весной, сейчас к ним снова вернулись, так как наблюдается прирост числа зараженных", - признала представитель агентства Сара Бифорс.

"Похоже, мы идем тем же путем - если весной у вас было много случаев, то так будет и сейчас... Мы не знаем, почему так происходит", - сказала Бифорс.

Сначала правительство Швеции отказывалось от строгих ограничений, полагаясь только на добровольную сознательность жителей, чтобы снизить риск заражения Covid-19, но быстрый рост числа случаев коронавируса в последние недели все-таки вынудил правительство принять более строгие меры.