Главный эпидемиолог Швеции признал свою ошибку по поводу второй волны Covid-19

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что Covid-19 снова быстро распространяется в стране. Это произошло несмотря на то, что весной из-за небольших ограничений эпидемиолог оценивал вторую волну коронавируса как "довольно низкую", сообщает Business Insider.
"Осенью будет вторая волна. У жителей Швеции будет высокий уровень иммунитета, поэтому число случаев заражения будет довольно низким", - сказал Тегнелл весной.
В Швеции практически ежедневно наблюдается прирост новых случаев заражения Covid-19. В больницах уже сейчас лечатся более 1000 пациентов, что на 60% больше, чем неделей ранее.
Уровень заражения Covid-19 в Швеции один из самых высоких в мире, если учитывать удельный вес жителей.
Эпидемиолог Тегнелл, ставший знаменитым благодаря "антиблокировочной тактике" в борьбе с Covid-19, признал свою ошибку, так как распространение инфекции в стране значительно выросло.
"Мы видим, что вирус распространяется во всех регионах страны одновременно", - признал Тегнелл.
Агентство общественного здоровья Швеции признало, что большее число случаев Covid-19 во время первой волны не защитило государство от вспышки второй волны.
"Мы также видим, что другие страны, в которых были строгие ограничения весной, сейчас к ним снова вернулись, так как наблюдается прирост числа зараженных", - признала представитель агентства Сара Бифорс.
Сначала правительство Швеции отказывалось от строгих ограничений, полагаясь только на добровольную сознательность жителей, чтобы снизить риск заражения Covid-19, но быстрый рост числа случаев коронавируса в последние недели все-таки вынудил правительство принять более строгие меры.
Швеция запретила торговлю алкоголем в барах и пабах после 22 часов. Тегнелл сообщил, что перед Рождеством будут введены и ограничения на перемещения.