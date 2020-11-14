Сб, 14.11.2020
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из рецензии на сериал "Ход королевы"

Сборная Латвии и Фареры разошлись миром

Андрей Цыганик (слева)

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 14 ноября, сборная Латвии по футболу на рижском стадионе "Даугава" в рамках Лиги Наций УЕФА сыграла вничью с Фарерскими островами - 1:1.

Матч прошёл в равной борьбе без явного преимущества какой-либо из команд. Счёт в матче на 59-й минуте открыли хозяева благодаря голу Владимира Камеша. К сожалению, преимущество в счёте продержалось около минуты - автором гола в ворота Роберта Озолса стал Гуннар Ватнамар.

Отметим, что в сегодняшнем матче команде не смогли помочь Владислав Сорокин, который накануне сдал положительный тест на Covid-19, а также Владислав Фёдоров, у которого тест показал сомнительный результат. Также из-за дисквалификации отсутствовал Артур Зюзин и полузащитник Игорь Тарасов, который не до конца восстановился после травмы.

После пяти сыгранных матчей первую группу лиги D возглавляют Фареры - 11 очков, на втором месте расположилась Мальта (8 очков), на третьем - Латвия (4 очка), а на четвёртом - Андорра (2 очка).

Напомним, что победитель первой группы лиги D обеспечит себе выход в лигу C. В лиге D представлены самые слабые команды Европы.

Последний матч в 2020 году сборная Латвии проведёт 17 ноября на выезде против Андорры.

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