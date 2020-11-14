Сборная Латвии и Фареры разошлись миром

Матч прошёл в равной борьбе без явного преимущества какой-либо из команд. Счёт в матче на 59-й минуте открыли хозяева благодаря голу Владимира Камеша. К сожалению, преимущество в счёте продержалось около минуты - автором гола в ворота Роберта Озолса стал Гуннар Ватнамар.

Diemžēl Latvijas izlase cīņas UEFA Nāciju līgā turpina bez uzvarām, šodien nospēlējot 1:1 pret Fēru salām. pic.twitter.com/HYcq4lEeWq — TV3 Sport Latvija (@TV3SportLatvija) November 14, 2020

Отметим, что в сегодняшнем матче команде не смогли помочь Владислав Сорокин, который накануне сдал положительный тест на Covid-19, а также Владислав Фёдоров, у которого тест показал сомнительный результат. Также из-за дисквалификации отсутствовал Артур Зюзин и полузащитник Игорь Тарасов, который не до конца восстановился после травмы.

После пяти сыгранных матчей первую группу лиги D возглавляют Фареры - 11 очков, на втором месте расположилась Мальта (8 очков), на третьем - Латвия (4 очка), а на четвёртом - Андорра (2 очка).

Напомним, что победитель первой группы лиги D обеспечит себе выход в лигу C. В лиге D представлены самые слабые команды Европы.