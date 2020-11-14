В Риге за две недели Covid-19 заразились почти две тысячи человек

В Риге за сутки зарегистрировано 172 новых зараженных, таким образом, общее число заболевших за две недели в столице составляет 1955 человек.

В Даугавпилсе - 28 новых случаев, и общий показатель за две недели достиг 416 человек.

В Краславском крае зарегистрированы 15 новых зараженных, и за 14 дней кумулятивное их число достигло 105.

В Лиепае зарегистрированы 14 зараженных, в Кекавском крае - десять. Девять случаев констатировано в Марупском крае, по восемь - в Юрмале и Олайнском крае, семь - в Сигулдском крае, а шесть - в Екабпилсе. В ряде других краев зарегистрировано меньшее число зараженных.

Наибольшее число заболевших за 14 дней в Риге - 1955, далее следует Даугавпилс с 416 случаями, Юрмала - 110, Краславский край - 105, Лиепая - 95 и Резекне - 84 случая.

86 новых зараженных в возрасте от 30 до 39 лет, 766 - в возрасте от 40 до 49 лет, 59 - в возрасте от 60 до 69 лет, а 57 - в возрасте от 50 до 59 лет. В других возрастных группах заболевших меньше.

Напомним, в пятницу в Латвии выявлено 395 новых случаев Covid-19, умерли пять человек.

Умершие входили в возрастные категории от 65 до 70 лет, от 70 до 75 лет, от 75 до 80 лет и двое - от 85 до 90 лет.

С начала пандемии в Латвии скончался 121 человек, инфицированный Covid-19.

За прошедшие сутки госпитализированы 52 больных Covid-19, сейчас в больницах находятся 329 инфицированных. У 315 из них заболевание средней тяжести, 14 человек - в тяжелом состоянии.

Из больниц за сутки выписаны 36 пациентов с Covid-19, всего - 762.

За прошедшие сутки сделано 6442 теста на Covid-19, положительными были 6,1% из них.