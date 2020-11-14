В Риге за две недели Covid-19 заразились почти две тысячи человек

Почти половина из констатированных за прошедшие сутки 395 случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге, однако число зараженных относительно быстро продолжает расти в Даугавпилсе и Краславском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Риге за сутки зарегистрировано 172 новых зараженных, таким образом, общее число заболевших за две недели в столице составляет 1955 человек.
В Даугавпилсе - 28 новых случаев, и общий показатель за две недели достиг 416 человек.
В Краславском крае зарегистрированы 15 новых зараженных, и за 14 дней кумулятивное их число достигло 105.
В Лиепае зарегистрированы 14 зараженных, в Кекавском крае - десять. Девять случаев констатировано в Марупском крае, по восемь - в Юрмале и Олайнском крае, семь - в Сигулдском крае, а шесть - в Екабпилсе. В ряде других краев зарегистрировано меньшее число зараженных.
86 новых зараженных в возрасте от 30 до 39 лет, 766 - в возрасте от 40 до 49 лет, 59 - в возрасте от 60 до 69 лет, а 57 - в возрасте от 50 до 59 лет. В других возрастных группах заболевших меньше.
Напомним, в пятницу в Латвии выявлено 395 новых случаев Covid-19, умерли пять человек.
Умершие входили в возрастные категории от 65 до 70 лет, от 70 до 75 лет, от 75 до 80 лет и двое - от 85 до 90 лет.
С начала пандемии в Латвии скончался 121 человек, инфицированный Covid-19.
За прошедшие сутки госпитализированы 52 больных Covid-19, сейчас в больницах находятся 329 инфицированных. У 315 из них заболевание средней тяжести, 14 человек - в тяжелом состоянии.
Из больниц за сутки выписаны 36 пациентов с Covid-19, всего - 762.
За прошедшие сутки сделано 6442 теста на Covid-19, положительными были 6,1% из них.
В целом Covid-19 в Латвии выявлен у 10 231 человека, выздоровели 1515 человек.