Смерть Джигарханяна и насилие в детском саду. Все, что вы могли пропустить 14 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- В Латвии Covid-19 заразились еще 395 человек; скончались пять пациентов.
- В Риге за две недели Covid-19 заразились почти две тысячи человек.
- На прошлой неделе люди чаще всего заражались Covid-19 дома, на работе и в медучреждениях.
- Минздрав призывает проводить выходные на свежем воздухе, а не в магазине.
- Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев госпитализирован. Он в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ.
- Главный эпидемиолог Швеции признал свою ошибку по поводу второй волны Covid-19.
- Канцлер Австрии объявил о локдауне.
- Covid-19: в Литве за сутки 1531 новый случай, в Эстонии - 265.
- Из-за роста числа жертв Covid-19 в Чехии перегружены крематории.
- Итальянские ученые: в течение нескольких лет Covid-19 станет чем-то вроде насморка.
Другие события дня:
- В детском саду в Болдерае воспитательница применила силу против двух девочек.
- PTAC включил в "черный список" обувной магазин Somijas apavi.
- Правительство Швеции спасло полтысячи рабочих мест в Tallink.
- Мичеревскис: все пожертвованные "Для развития Латвии" деньги шли от спонсоров.
- Найденная мертвой под Клайпедой жительница Илуксте могла стать жертвой преступления.
- В Чехии грибник нашел меч возрастом в тысячи лет.
- В Каугури сильно пьяный водитель повредил пять машин.
- Нападение на школу в Финляндии: суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.
- "Для развития Латвии" выдвигает на должность министра охраны среды Плешса.
- Участие латвийских войск в миссии в Афганистане планируют продлить.
- Скандал с магазином Depo в Таллинне: жители жалуются на условия содержания животных.
- Выборы в США: Байден победил в Аризоне и Джорджии, Трамп впервые допустил поражение.
- Новый исход. Армяне бегут из Карабаха, сжигая свои дома.
Новости из мира звезд:
- Умер Армен Джигарханян.
- Латвийский актер Андрей Антужан выступил на шоу "Голос" и сделал предложение своей невесте.
- Моргенштерн выпустил совместный трек с американским рэпером Lil Pump.
- Латвийская звезда шоу Елена Петрова во время беременности весит всего 43 килограмма.
- Началась работа над сиквелом "Константина", в котором 15 лет назад сыграл Киану Ривз.
Новости из мира спорта:
- Первое очко за месяц! "Динамо" в овертайме уступило "Автомобилисту".
- Официально: Рихард Букартс пополнил состав рижского "Динамо".
- Фанат сдавал кровь, чтобы ходить на матчи любимого клуба. Это спасло ему жизнь.
- Отец и сын в одной команде: "Ак Барс" подписал Артура Зарипова.