Вс, 15.11.2020
У создателей вышло, казалось бы, невозможное - показать интересной игру, в которой не разбирается подавляющее большинство человечества. из рецензии на сериал "Ход королевы"
из рецензии на сериал "Ход королевы"

Смерть Джигарханяна и насилие в детском саду. Все, что вы могли пропустить 14 ноября

ФОТО: TVNET

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Коронавирус:

  • В Латвии Covid-19 заразились еще 395 человек; скончались пять пациентов.
  • В Риге за две недели Covid-19 заразились почти две тысячи человек.
  • На прошлой неделе люди чаще всего заражались Covid-19 дома, на работе и в медучреждениях.
  • Минздрав призывает проводить выходные на свежем воздухе, а не в магазине.
  • Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев госпитализирован. Он в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ.
  • Главный эпидемиолог Швеции признал свою ошибку по поводу второй волны Covid-19.
  • Канцлер Австрии объявил о локдауне.
  • Covid-19: в Литве за сутки 1531 новый случай, в Эстонии - 265.
  • Из-за роста числа жертв Covid-19 в Чехии перегружены крематории.
  • Итальянские ученые: в течение нескольких лет Covid-19 станет чем-то вроде насморка.

Другие события дня:

  • В детском саду в Болдерае воспитательница применила силу против двух девочек.
  • PTAC включил в "черный список" обувной магазин Somijas apavi.
  • Правительство Швеции спасло полтысячи рабочих мест в Tallink.
  • Мичеревскис: все пожертвованные "Для развития Латвии" деньги шли от спонсоров.
  • Найденная мертвой под Клайпедой жительница Илуксте могла стать жертвой преступления.
  • В Чехии грибник нашел меч возрастом в тысячи лет.
  • В Каугури сильно пьяный водитель повредил пять машин.
  • Нападение на школу в Финляндии: суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.
  • "Для развития Латвии" выдвигает на должность министра охраны среды Плешса.
  • Участие латвийских войск в миссии в Афганистане планируют продлить.
  • Скандал с магазином Depo в Таллинне: жители жалуются на условия содержания животных.
  • Выборы в США: Байден победил в Аризоне и Джорджии, Трамп впервые допустил поражение.
  • Новый исход. Армяне бегут из Карабаха, сжигая свои дома.

​​Новости из мира звезд:

  • Умер Армен Джигарханян.
  • Латвийский актер Андрей Антужан выступил на шоу "Голос" и сделал предложение своей невесте.
  • Моргенштерн выпустил совместный трек с американским рэпером Lil Pump.
  • Латвийская звезда шоу Елена Петрова во время беременности весит всего 43 килограмма.
  • Началась работа над сиквелом "Константина", в котором 15 лет назад сыграл Киану Ривз.

​Новости из мира спорта:

  • Первое очко за месяц! "Динамо" в овертайме уступило "Автомобилисту".
  • Официально: Рихард Букартс пополнил состав рижского "Динамо".
  • Фанат сдавал кровь, чтобы ходить на матчи любимого клуба. Это спасло ему жизнь.
  • Отец и сын в одной команде: "Ак Барс" подписал Артура Зарипова.

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