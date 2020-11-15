В Греции обнаружили заражение Covid-19 у норок. Там планируют уничтожить 2 5000 животных

Заражение норок коронавирусом выявлено на двух зверофермах в греческой области Западная Македония в районах Козани и Кастория. Министерство сельского хозяйства приняло решении уничтожить две с половиной тысячи животных, пишет Euronews.

Инфекция обнаружена у десяти сотрудников.

В министерстве сельского хозяйства Греции подсчитали, что в стране может быть до сотни тысяч норок. Отмечается, что торговля мехом имеет глубокие исторические корни в стране.

Напомним, что заражение норок также произошло в Нидерландах, Дании и США. Датское правительство в начале ноября сообщило о намерении уничтожить всех норок на фермах, но затем решило сохранить часть животных.