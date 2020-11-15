В Греции обнаружили заражение Covid-19 у норок. Там планируют уничтожить 2 5000 животных

В Греции обнаружили коронавирус на двух норковых фермах. Это уже седьмая страна, где зафиксировали заражение коронавирусом среди норок, сообщает Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства Греции.
Заражение норок коронавирусом выявлено на двух зверофермах в греческой области Западная Македония в районах Козани и Кастория. Министерство сельского хозяйства приняло решении уничтожить две с половиной тысячи животных, пишет Euronews.
В министерстве сельского хозяйства Греции подсчитали, что в стране может быть до сотни тысяч норок. Отмечается, что торговля мехом имеет глубокие исторические корни в стране.
Напомним, что заражение норок также произошло в Нидерландах, Дании и США. Датское правительство в начале ноября сообщило о намерении уничтожить всех норок на фермах, но затем решило сохранить часть животных.
Из-за нового коронавируса в разных странах уже ликвидировано несколько миллионов норок.