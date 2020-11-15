В субботу в Риге из горящего садового домика был спасен человек, который пострадал в пожаре, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Вызов в горящее здание в Риге поступил в 13.35. Садовый домик горел на площади 40 кв.м.
Также в субботу в Риге в квартире в пятиэтажном жилом доме горел диван на площади 1 кв.м. Из задымленной квартиры был спасен один человек.
В Вентспилсе из горящей бани эвакуировались пять человек. Пожар повышенной опасности, в котором загорелась также легковая машина, удалось ликвидировать за три часа.
Всего вчера VUGD получила 49 вызовов, в том числе 19 на пожары.