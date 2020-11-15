В Беларуси сожгли дачу критиковавшего власть академика, подкинув ему "заколотую" куклу с угрозами

По словам академика, сгорели беседка, часть дома, подвал и баня.

"Пожарные считают, что это поджог", - рассказал Мрочек порталу Tut.by. На момент возгорания профессора дома не было.

На месте пожара была обнаружена приколотая к стулу скальпелем тряпичная кукла с окровавленными глазами. К ней была прикреплена записка от лица некой женщины с требованием "покаяться" и публично рассказать, "как набивал свои карманы, продавая людям "восстановленные кардиостимуляторы. В конце записки говорится, что дом - "это только начало". Мрочек назвал обвинения в продаже б/у стимуляторов бредом.

"Мне никто открыто не угрожал. Я уже несколько месяцев не работаю, я уволен. Вот впервые такая угроза в записке. Мне за всю жизнь никто особо не угрожал", - цитирует Tut.by профессора.