Covid-19 в Эстонии: За сутки 226 новых случаев заражения, один человек умер

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 130 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 53 новых зараженных, в Тартумаа - 13, в Пярнумаа - семь, в Ляэне-Вирумаа и Рапламаа - по четыре, в Ярвамаа, Пыльвамаа, Вырумаа и на Сааремаа - по два, на Хийумаа и в Валгамаа - по одному положительному тесту. В пяти положительных случаях уезд в регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.