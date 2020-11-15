Вс, 15.11.2020
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В Эстонии за сутки 226 новых случаев Covid-19, в Литве - 1372

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5238 новых тестов на Covid-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 226 проб дали положительный результат. В Литве - 1372 новых случаев коронавируса.

Эстония

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 130 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 53 новых зараженных, в Тартумаа - 13, в Пярнумаа - семь, в Ляэне-Вирумаа и Рапламаа - по четыре, в Ярвамаа, Пыльвамаа, Вырумаа и на Сааремаа - по два, на Хийумаа и в Валгамаа - по одному положительному тесту. В пяти положительных случаях уезд в регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 199,4.

В больнице находятся 84 пациента с Covid-19, один человек умер. 

Литва

За прошедшие сутки в Литве установлено 1372 новых случая коронавируса, сообщает BNS со ссылкой на данные Национального центра общественного здравоохранения. 

С начала пандемии в стране Covid-19 заболели 34 758 человек, в активной стадии заболевания сейчас находятся 26 620. 

Скончались 385 больных коронавирусом.

С 1 июня зарегистрировано 449 привозных случаев.

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