В Латвии Covid-19 заразились еще 316 человек; два человека умерли
В субботу в Латвии выявлено 316 новых случаев Covid-19, два человека умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы 75-80 лет и 85-90 лет.
С начала пандемии в Латвии скончались 123 человека, инфицированных Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 4058 тестов на Covid-19, положительными были 7,8% тестов.
В больницы вчера были помещены 27 больных Covid-19. За сутки выписано десять человек. В данный момент в стационарах находятся 344 больных Covid-19, и это самое большое число госпитализированных с Covid-19 с начала пандемии. В тяжелом состоянии находятся 13 человек.
В целом Covid-19 в Латвии выявлен у 10 547 человек, выздоровели 1515 человек.