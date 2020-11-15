Вс, 15.11.2020
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Джузеппе Ремуцци, итальянский ученый

В Латвии Covid-19 заразились еще 316 человек; два человека умерли
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ФОТО: pexels.com

В субботу в Латвии выявлено 316 новых случаев Covid-19, два человека умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы 75-80 лет и 85-90 лет. 

С начала пандемии в Латвии скончались 123 человека, инфицированных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 4058 тестов на Covid-19, положительными были 7,8% тестов.

В больницы вчера были помещены 27 больных Covid-19. За сутки выписано десять человек. В данный момент в стационарах находятся 344 больных Covid-19, и это самое большое число госпитализированных с Covid-19 с начала пандемии. В тяжелом состоянии находятся 13 человек. 

В целом Covid-19 в Латвии выявлен у 10 547 человек, выздоровели 1515 человек.

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