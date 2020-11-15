Зачем спортсмены кусают медали? Кто это придумал и почему теперь так можно сломать зубы?

Откуда появилась эта традиция?

Впервые погрызть свои медали решила сборная Великобритании по бегу с препятствиями ещё в 1991 году. Позже спортсмены объяснили свой поступок: фотографы просто попросили их сделать что-нибудь забавное для кадра.

Многие современные спортсмены признаются, что даже сегодня идея укусить медаль часто принадлежит именно фотографам. 2

"Они считают это классикой, которую всегда можно продать", - цитирует портал президента Международного общества историков Олимпийских игр Дэвида Валлечински.

Можно ли с помощью укуса узнать подлинность золота?

Многие историки утверждают, что кусать металл начали ещё в Средневековье - именно так пираты проверяли золотые монеты на подлинность. На настоящем драгоценном металле должны были оставаться вмятины от зубов, так как золото - достаточно мягкий металл.

Однако к современным золотым медалям это не имеет никакого отношения - с 1912 года победители получают медали, содержащие в себе всего лишь 7-8% золота. Поэтому даже если вы со всей силы укусите её, то вряд ли обнаружите следы зубов.