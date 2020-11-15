Зачем спортсмены кусают медали? Кто это придумал и почему теперь так можно сломать зубы?

Уверены, вы не раз видели в спортивных трансляциях, как победители и призы после награждения кусают свои медали на камеру. Это делают далеко не все, но традиция до сих пор довольно популярна, пишет Sports.ru.
Откуда появилась эта традиция?
Впервые погрызть свои медали решила сборная Великобритании по бегу с препятствиями ещё в 1991 году. Позже спортсмены объяснили свой поступок: фотографы просто попросили их сделать что-нибудь забавное для кадра.
Многие современные спортсмены признаются, что даже сегодня идея укусить медаль часто принадлежит именно фотографам.
"Они считают это классикой, которую всегда можно продать", - цитирует портал президента Международного общества историков Олимпийских игр Дэвида Валлечински.
Можно ли с помощью укуса узнать подлинность золота?
Многие историки утверждают, что кусать металл начали ещё в Средневековье - именно так пираты проверяли золотые монеты на подлинность. На настоящем драгоценном металле должны были оставаться вмятины от зубов, так как золото - достаточно мягкий металл.
Однако к современным золотым медалям это не имеет никакого отношения - с 1912 года победители получают медали, содержащие в себе всего лишь 7-8% золота. Поэтому даже если вы со всей силы укусите её, то вряд ли обнаружите следы зубов.
Тем не менее некоторые спортсмены даже слишком увлекаются этим процессом. Так, в 2010 году немецкий саночник Дэвид Меллер, завоевавший серебро на Олимпиаде в Ванкувере, настолько сильно укусил награду, что сломал зуб.