Гранаты, газ и зачистка мемориала. В Минске прошла акция памяти Бондаренко "Я выхожу"

В Минске в воскресенье, 15 ноября, прошла очередная протестная акция. Ее посвятили памяти погибшего Романа Бондаренко, назвав "Я выхожу".
Бондаренко жил на улице Червякова в центре Минска, двор этого дома из-за своей популярности среди сторонников оппозиции получил название "Площадь перемен". 11 ноября сюда приехали неизвестные - при поддержке силовиков они хотели снять с забора красно-белые ленты.
Вечером 12 ноября он скончался в больнице, куда был доставлен с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами, напоминает "Медуза".
В воскресенье, 15 ноября, на "Площади перемен" собралось несколько тысяч человек. Против протестующих силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Как сообщает "Медуза", к 16:20 силовики оцепили двор, примерно за десять минут взяв "Площадь" под контроль. По сообщениям "Дождя", всего на акциях в Беларуси 15 ноября задержали как минимум 350 человек, большинство - в Минске.
В Telegram-каналах появились видео со взрывами светошумовых гранат.