Гранаты, газ и зачистка мемориала. В Минске прошла акция памяти Бондаренко "Я выхожу"

Бондаренко жил на улице Червякова в центре Минска, двор этого дома из-за своей популярности среди сторонников оппозиции получил название "Площадь перемен". 11 ноября сюда приехали неизвестные - при поддержке силовиков они хотели снять с забора красно-белые ленты.

В чате местных жителей Роман написал: "Я выхожу" и пошел во двор. Его толкнули, он сильно ударился, его увезли силовики. 1

Вечером 12 ноября он скончался в больнице, куда был доставлен с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами, напоминает "Медуза".

В воскресенье, 15 ноября, на "Площади перемен" собралось несколько тысяч человек. Против протестующих силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Когда силовики разгоняли протестующих, люди скандировали им "Бог вас видит" и "Уходите". 1

Как сообщает "Медуза", к 16:20 силовики оцепили двор, примерно за десять минут взяв "Площадь" под контроль. По сообщениям "Дождя", всего на акциях в Беларуси 15 ноября задержали как минимум 350 человек, большинство - в Минске.