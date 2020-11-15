Думпис: большая доля неотслеженных случаев Covid-19 может быть связана с бытовыми контактами

Большая доля неотслеженных случаев Covid-19 может быть связана с бытовыми контактами, написал в Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.
Vērtējot informāciju par biežākajām inficēšanās vietām, jāsaprot, ka patlaban to iespējams apkopot tikai par izsekojamiem gadījumiem, kas ir puse no diagnosticētajiem. Otrai pusei inficēšanās avots nav noskaidrots, un te lielai daļai jābūt tieši sadzīviskajiem kontaktiem.— Uga Dumpis (@udumpis) November 15, 2020
В настоящий момент отслеживать удается примерно половину случаев заражения.
"Для второй половины случаев источник не установлен, и значительную их часть могут составлять именно бытовые контакты", - сказал специалист.
Как сообщалось, на неделе со 2 по 8 ноября люди чаще всего заражались коронавирусом в семьях, на работе и в лечебных учреждениях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний SPKC).