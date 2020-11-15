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  • Думпис: большая доля неотслеженных случаев Covid-19 может быть связана с бытовыми контактами

Думпис: большая доля неотслеженных случаев Covid-19 может быть связана с бытовыми контактами

Уга Думпис

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Большая доля неотслеженных случаев Covid-19 может быть связана с бытовыми контактами, написал в Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

В настоящий момент отслеживать удается примерно половину случаев заражения.

"Для второй половины случаев источник не установлен, и значительную их часть могут составлять именно бытовые контакты", - сказал специалист.

Как сообщалось, на неделе со 2 по 8 ноября люди чаще всего заражались коронавирусом в семьях, на работе и в лечебных учреждениях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний SPKC).

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