Чай - холодный, помощь приходилось ждать: соседка по палате погибшей женщины о пережитом в больнице

Covid-19 застал семью Лиепа из Талси врасплох - в течение недели вирус унес жизни и отца, и дочери. После всего пережитого и рассказов соседки по палате погибшей семья решила обратиться в Инспекцию здравоохранения, сообщила программа LTV Aculiecinieks.
В изоляторе Северо-Курземской региональной больницы в Вентспилсе были размещены как погибшая 34-летняя Лиене Лиепа, так и Диана Штейнберга, которую туда перевели из Кулдиги. Лиене была в возрасте дочери Дианы, и в течение пяти дней они плечом к плечу боролись с вирусом.
Диана изначально поступила в Кулдигскую больницу с сильной головной болью и подозрением на клещевой энцефалит. Однако после теста выяснилось, что у нее и Covid-19, поэтому ее вскоре перевезли в Вентспилс.
"Довезли меня прямо до двери, впустили. Главное - ни к чему не прикасаться! Я попала внутрь. Сидит девушка на кровати с кислородом. И спрашивает: как ты себя чувствуешь? А я тряслась от этой перевозки", - вспоминает Диана.
Диана не может сказать ни одного плохого слова о врачах. В то же время в палате не было элементарных вещей, даже теплой еды. "Я спрашиваю: а что с этой едой? В таких пакетах в коридоре. На улице. Должно быть на стуле", - рассказывает Диана.
Пациентов с Covid-19 в Северо-Курземской больнице размещают в изоляторах инфекционного отделения. Это помещения с двумя входами, один из которых с улицы. Завтрак, обед и ужин оставляли прямо на улице. У Лиене не было сил сходить за едой.
Медсестра пояснила, что передачи родственников не запрещены, поэтому ситуацию разрешил чайник, который привезла дочь Дианы. Тогда Диана заваривала чай из липы, которую сама собрала.
Изолятор был тесным и холодным. Обе кровати были расположены относительно близко. "Я спала как в палатке. Все было открыто. Когда кто-то входил, дверь оставалась открытой", - говорит Диана. Часто систему приходилось снимать самостоятельно. Особенно когда было необходимо сходить в туалет.
По ночам Диана слушала, как Лиене борется за дыхание
"Все ночи Лиене тяжело боролась... Мучилась... этот звук, когда не хватает кислорода..." - вспоминает Диана. Она уговаривала Лиене сказать врачам, что ей плохо: "Может, тебе надо в Ригу? Там - врачи, оборудование!".
"Затем ей принесли Ventolin подышать. Я слышу - она падает. Я подскочила к ней. Глаза во все стороны. Я не могла даже закричать от страха. Искала телефон. Позвонила на пост медсестрам", - вспоминает Диана.
Была ли в палате тревожная кнопка, она не знает. По крайней мере ей о такой никто не говорил. Все сообщение было организовано через звонок по мобильному телефону на пост медсестрам. "Я от ужаса не помню, сколько прошло времени. Пришла пожилая медсестра, а нам же Лиене на кровать поднять надо. Она постучала по двери, чтоб еще кого-то прислали. Я не могу - этот вид, как Лиене взбиралась на кровать..." - вспоминает соседка по палате.
Был еще один случай, когда обе почувствовали на себе, что означает ожидание, пока персонал надевает защитные костюмы... У Лиене пошла кровь из носа, остановить было невозможно, и Диана снова позвонила на пост медсестрам. "Мне ответили: "Приложите что-нибудь холодное". Я помню, как много раз обвернула туалетную бумагу и под кран холодной воды - и так пыталась помочь".
Лиене очень переживала, когда узнала, что ее перевезут в Ригу. Диана помогла ей собраться, зачесала давно немытые волосы наверх. По словам Дианы, Лиене была очень послушной пациенткой, она выполняла все указания врачей, спала на животе, дышала кислородом.
После перевозки в Ригу Лиене умерла. Диане не дает покоя вопрос, что было бы, если бы Лиене перевезли в Ригу раньше. "Необходим своевременный уход, питание, тепло. Важно следить за пациентом, а если там пенсионер, один? Мы хотя бы друг друга поддерживали", - говорит Диана.
Самоуправление Кулдиги по настоянию врача теперь обеспечивает Диане психологическую помощь.
Для семьи Лиепа это двойная трагедия
В Северо-Курземской больнице умер и отец Лиене, у него также был коронавирус. Оба какое-то время лечились в Вентспилсе. Почему папу не перевезли в Ригу? Удалось бы спасти Лиене, перевезя ее в Центр инфекционных заболеваний раньше? У брата Лиене Калвиса теперь много вопросов, и их он задаст Инспекции здравоохранения.
"Много неотвеченных вопросов. Сколько раз за день навещают пациента с Covid-19? Если отец говорит, что никто не приходит, из капельницы уже час затекает в кровать, хоть камеры поставьте", - возмущен он.
Присяжный адвокат Солвита Олсена отмечает, что в данном случае можно говорить не только об отсутствии надлежащего ухода, но и о непредоставлении помощи.
В свою очередь, главврач Северо-Курземской больницы Эдийс Иозиньш поясняет, что инфектолог заходит в палату раз в день, медсестры - не менее трех раз. О лечении Лиене главврач консультировался и со специалистами в Риге, в обеих крупнейших больницах. "Мы лечим не симптомы, а болезнь. Руководствуемся правилами, которые разработали крупнейшие больницы. Я консультировался с врачами, специфическое лечение недоступно", - говорит он.
Лекарства именно от Covid-19 пока нет, а состояние может ухудшиться стремительно, именно так и произошло с Лиене, заключили в передаче.
Видео: Сюжет о Лиене Лиепе на латышском языке