Чай - холодный, помощь приходилось ждать: соседка по палате погибшей женщины о пережитом в больнице

В изоляторе Северо-Курземской региональной больницы в Вентспилсе были размещены как погибшая 34-летняя Лиене Лиепа, так и Диана Штейнберга, которую туда перевели из Кулдиги. Лиене была в возрасте дочери Дианы, и в течение пяти дней они плечом к плечу боролись с вирусом.

Диана изначально поступила в Кулдигскую больницу с сильной головной болью и подозрением на клещевой энцефалит. Однако после теста выяснилось, что у нее и Covid-19, поэтому ее вскоре перевезли в Вентспилс.

"Довезли меня прямо до двери, впустили. Главное - ни к чему не прикасаться! Я попала внутрь. Сидит девушка на кровати с кислородом. И спрашивает: как ты себя чувствуешь? А я тряслась от этой перевозки", - вспоминает Диана.

Лиене не могла ходить, поэтому Диана, несмотря на головную боль, провожала ее до туалета. Лиене каждый раз извинялась.

Диана не может сказать ни одного плохого слова о врачах. В то же время в палате не было элементарных вещей, даже теплой еды. "Я спрашиваю: а что с этой едой? В таких пакетах в коридоре. На улице. Должно быть на стуле", - рассказывает Диана.

Пациентов с Covid-19 в Северо-Курземской больнице размещают в изоляторах инфекционного отделения. Это помещения с двумя входами, один из которых с улицы. Завтрак, обед и ужин оставляли прямо на улице. У Лиене не было сил сходить за едой.

"Еда холодная. Конечно! Я поднесла ее Лиене. Чай холодный. Я спрашиваю: "Лиене, ты хочешь попить?", а Лиене говорит: "Мне нужно что-нибудь теплое", - делится Диана.

Медсестра пояснила, что передачи родственников не запрещены, поэтому ситуацию разрешил чайник, который привезла дочь Дианы. Тогда Диана заваривала чай из липы, которую сама собрала.

Изолятор был тесным и холодным. Обе кровати были расположены относительно близко. "Я спала как в палатке. Все было открыто. Когда кто-то входил, дверь оставалась открытой", - говорит Диана. Часто систему приходилось снимать самостоятельно. Особенно когда было необходимо сходить в туалет.

По ночам Диана слушала, как Лиене борется за дыхание

"Все ночи Лиене тяжело боролась... Мучилась... этот звук, когда не хватает кислорода..." - вспоминает Диана. Она уговаривала Лиене сказать врачам, что ей плохо: "Может, тебе надо в Ригу? Там - врачи, оборудование!".

"Затем ей принесли Ventolin подышать. Я слышу - она падает. Я подскочила к ней. Глаза во все стороны. Я не могла даже закричать от страха. Искала телефон. Позвонила на пост медсестрам", - вспоминает Диана.