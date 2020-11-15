Трамп признал и тут же опроверг, что на выборах победил его соперник

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены. Голоса заносились в таблицы частной компанией Dominion, которой владеют левые радикалы, с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже оказалось неподходящим для Техаса (который я уверенно выиграл!). Фейковая, молчащая пресса и так далее!" - написал Трамп в микроблоге Twitter.

После того, как СМИ начали писать заголовки, в которых говорилось о фактическом признании поражения, Дональд Трамп поправился и опубликовал еще два твита, развеяв веру в то, что действующий президент США начинает понимать, что проиграл.

"Он выиграл только в глазах ФЕЙКОВЫХ СМИ. Я НИЧЕГО не признаю! Еще все впереди. Это были СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ВЫБОРЫ!", - написал Трамп.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Позднее Трамп добавил: "СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ВЫБОРЫ. МЫ ПОБЕДИМ".

Русская служба BBC отмечает, что Дональд Трамп стал первым президентом с 1992 года (когда президент Джордж Буш-старший проиграл демократу Биллу Клинтону), которому не удалось переизбраться на второй срок.