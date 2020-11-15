Пн, 16.11.2020
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Джузеппе Ремуцци, итальянский ученый

Трамп признал и тут же опроверг, что на выборах победил его соперник

Дональд Трамп, 13.11.2020

ФОТО: REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп впервые фактически признал, что на выборах победил его соперник - демократ Джо Байден. Он сделал соответствующую запись в микроблоге Twitter, отметив "фальсификации", из-за которых это стало возможным. Вскоре он написал еще два твита, в которых опроверг признание победы Байдена. 

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены. Голоса заносились в таблицы частной компанией Dominion, которой владеют левые радикалы, с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже оказалось неподходящим для Техаса (который я уверенно выиграл!). Фейковая, молчащая пресса и так далее!" - написал Трамп в микроблоге Twitter.

После того, как СМИ начали писать заголовки, в которых говорилось о фактическом признании поражения, Дональд Трамп поправился и опубликовал еще два твита, развеяв веру в то, что действующий президент США начинает понимать, что проиграл.

"Он выиграл только в глазах ФЕЙКОВЫХ СМИ. Я НИЧЕГО не признаю! Еще все впереди. Это были СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ВЫБОРЫ!", - написал Трамп.

Позднее Трамп добавил: "СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ВЫБОРЫ. МЫ ПОБЕДИМ".

Русская служба BBC отмечает, что Дональд Трамп стал первым президентом с 1992 года (когда президент Джордж Буш-старший проиграл демократу Биллу Клинтону), которому не удалось переизбраться на второй срок.

Добавим, что избранного президента США Джо Байдена уже поздравили многие мировые лидеры, а он сделал ряд назначений в своей будущей администрации.

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