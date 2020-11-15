Неспасенный приближенный Путина и зачистки в Минске. Все, что вы могли пропустить 15 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- В Латвии Covid-19 заразились еще 316 человек; два человека умерли (умершие входили в возрастные группы 75-80 лет и 85-90 лет).
- Латвийские ученые разработали метод, который может прогнозировать вспышку Covid-19 - через измерение распространения инфекции в канализационной системе.
- Зачастую Covid-19 становится опасным на пятый день заболевания. Врачи советуют следить за пульсом и сердцебиением, а также применять простые медикаменты - парацетамол и ибупрофен.
- Чай - холодный, помощь приходилось ждать: соседка по палате погибшей молодой женщины с Covid-19 рассказала о пережитом в больнице. Ее брат обратится в Инспекцию здравоохранения.
- Крупные магазины закрыли и все ринулись в мелкие. Теперь там толпа людей и очереди.
- Полиция проверила почти 1000 торговых мест и заведений общепита. Начаты 2 проверки, заведено 9 дел об административных нарушениях.
- Винькеле: в этом году массовых празднований Нового года не будет.
- Думпис: большая доля неотслеженных случаев Covid-19 может быть связана с бытовыми контактами.
- В Эстонии за сутки 226 новых случаев Covid-19, в Литве - 1372.
- Таиланд открывает границы для туристов! Но есть условия: 14 200 евро на счету, отрицательный тест на Covid-19 и карантин.
- В Греции обнаружили заражение Covid-19 у норок. Там планируют уничтожить 2 5000 животных.
Другие события дня:
- В Риге был замечен "летающий госпиталь". Его присылали за экс-босом представительства "Газпром" в Латвии Евгением Ролдугиным, заболевшим Covid-19. Он же брат приближенного к Путину виолончелиста Сергея Ролдугина. Особенного пациента спасти не удалось, он скончался.
- Nekā personīga: Через Латвию на счета двоюродного брата Путина прошли десятки миллионов евро. Никому это не казалось подозрительным.
- Бывший полицейский присвоил себе чужую квартиру. Его раскрыли и осудили.
- Референдума о роспуске Сейма не будет: не собрано необходимое количество подписей.
- Гранаты, газ и зачистка мемориала. В Минске прошла акция памяти Бондаренко "Я выхожу". Число задержанных превысило 900 человек.
- Еще в Беларуси сожгли дачу критиковавшего власть академика, подкинув ему "заколотую" куклу с угрозами.
- Трамп впервые фактически признал в микроблоге Twitter, что победил его соперник. Но с оговорками о "фальсификации". Чуть ранее сторонники и противники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне. Были беспорядки.
- Дмитрия Хрусталева вывели из комы, коронавирус у него не обнаружили.
- В Volvo изобрели новый метод тестирования автомобилей: их сбрасывают с высоты 30 метров.
Немного легких материалов отвлечься:
- Назван главный цвет 2021 года. Это Кумулус - спокойный светло-голубой оттенок, который дарит спокойствие и чувство уверенности в завтрашнем дне.
- Майя Санду может стать президентом Молдовы - кто она такая и зачем ей TikTok?
- Зачем спортсмены кусают медали? Кто это придумал и почему теперь так можно сломать зубы?