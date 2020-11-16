"Мои губы - пистолет". Главный секс-символ ММА снялась обнажённой

На этот раз Ванзант предстала перед подписчиками полностью обнажённой, прикрыв интимные части тела лишь руками.

"Мои губы словно пистолет, моя улыбка словно курок, мои поцелуи - пули. Называйте меня убийцей", - подписала фотографию девушка.

Пейдж не в первый раз радует поклонников горячими снимками. Весной этого года американка вместе со своим мужем опубликовала в Instagram серию обнажённых фотографий на самоизоляции.

Честно говоря, в её соцсетях всё чаще появляются фотографии без одежды и всё реже - снимки с тренировок и соревнований. Сама Ванзант неоднократно признавалась, что с помощью своего профиля в Instagram она зарабатывает больше, чем выходя в октагон.

Последний поединок 26-летняя спортсменка провела 11 июля на турнире UFC на "Бойцовском острове", досрочно проиграв Аманде Рибас. Это был её заключительный бой по контракту с промоушеном, после чего американка подписала контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC.