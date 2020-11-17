"На это больно смотреть". Российский блогер поделился мнением о латвийском футболе

Ковальчук начал свою тренерскую карьеру в любительской команде "КФ" из Санкт-Петербурга, а затем был ассистентом тренера в молодёжной команде "Сочи".

В июне 2020 года он объявил о том, что станет тренером-аналитиком в юрмальском "Спартаке", но из-за пандемии коронавируса и сложностей в пересечении границ прибыл в Латвию лишь в сентябре.

По словам Ковальчука, у него был вариант работы в структуре "Манчестер Сити", но он трезво оценивал свои силы и понимал, что Англия - это пока не для него. Был также вариант из Германии, но Ковальчук не захотел приходить в место своей мечты неготовым.

"Прибалтика была максимально рабочим вариантом. Это отвечало главной моей задаче - работать в Европе", - сказал Ковальчук в интервью YouTube-каналу "Говорящие Головы".

"Давайте будем откровенны - кто я такой, чтобы работать даже в юрмальском "Спартаке"? Я где-то играл? Нет. Я чего-то в жизни добился как тренер? То, что я в "Сочи" работал и у меня есть хорошая рекомендация от главного тренера? Таких, как я, отсюда и до Луны", - отметил блогер.

ФОТО: vk.com/kfnik

Ковальчук признался, что до приезда в Латвию не следил за всеми матчами чемпионата, но знал о юрмальском "Спартаке" и о приходе в "Ригу" российского тренера Олега Кононова. Главным удивлением для блогера, когда он начал изучать наш чемпионат, стало отсутствие в нём рижского "Сконто".

Никита Ковальчук, или Картавый Ник, как его прозвали подписчики, рассказал, что в первый же день после карантина он посетил два матча в Риге и один в Юрмале.

"Я знаю, что лучшая школа здесь - это "Метта". Я понимаю расклады сил "Риги" и РФШ. Я понимаю позицию "Спартака" и их стратегию. Я уже ездил на несколько матчей первой лиги. На это больно смотреть. Мне больно смотреть на то, как мяч летает над головой у полузащитников. Это было ужасно", - поделился впечатлениями Ковальчук.

Что касается уровня латвийского футбола, то, по словам Ковальчука, он двояк. Есть команды типа "Риги", РФШ и "Спартака", которые пытаются играть в более современный футбол, а одна из задач этих команд - отдавать игроков дальше.

"Есть "Вентспилс" и "Валмиера", которые решают локальные задачи. Им важно быть повыше в чемпионате Латвии, как я понимаю - больше для внутреннего рынка. Есть "Метта", чья задача обкатывать молодых футболистов. И есть все остальные, которые играют немножко в примитивный футбол", - считает блогер.

Итак - часть первая. С сегодняшнего дня я покидаю команду Сочи-М. Я благодарен руководству клуба, Андрею Орлову,... Опубликовано Никитой Ковальчуком Суббота, 20 июня 2020 г.