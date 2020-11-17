"На это больно смотреть". Российский блогер поделился мнением о латвийском футболе

Один из самых известных футбольных блогеров России Никита Ковальчук, который является автором YouTube-канала "Картавый Футбол", с недавних пор работает тренером-аналитиком в юрмальском "Спартаке", но уже успел познакомиться с латвийским футболом и сделать некоторые выводы.
Ковальчук начал свою тренерскую карьеру в любительской команде "КФ" из Санкт-Петербурга, а затем был ассистентом тренера в молодёжной команде "Сочи".
В июне 2020 года он объявил о том, что станет тренером-аналитиком в юрмальском "Спартаке", но из-за пандемии коронавируса и сложностей в пересечении границ прибыл в Латвию лишь в сентябре.
По словам Ковальчука, у него был вариант работы в структуре "Манчестер Сити", но он трезво оценивал свои силы и понимал, что Англия - это пока не для него. Был также вариант из Германии, но Ковальчук не захотел приходить в место своей мечты неготовым.
"Давайте будем откровенны - кто я такой, чтобы работать даже в юрмальском "Спартаке"? Я где-то играл? Нет. Я чего-то в жизни добился как тренер? То, что я в "Сочи" работал и у меня есть хорошая рекомендация от главного тренера? Таких, как я, отсюда и до Луны", - отметил блогер.
Ковальчук признался, что до приезда в Латвию не следил за всеми матчами чемпионата, но знал о юрмальском "Спартаке" и о приходе в "Ригу" российского тренера Олега Кононова. Главным удивлением для блогера, когда он начал изучать наш чемпионат, стало отсутствие в нём рижского "Сконто".
Никита Ковальчук, или Картавый Ник, как его прозвали подписчики, рассказал, что в первый же день после карантина он посетил два матча в Риге и один в Юрмале.
"Я знаю, что лучшая школа здесь - это "Метта". Я понимаю расклады сил "Риги" и РФШ. Я понимаю позицию "Спартака" и их стратегию. Я уже ездил на несколько матчей первой лиги. На это больно смотреть. Мне больно смотреть на то, как мяч летает над головой у полузащитников. Это было ужасно", - поделился впечатлениями Ковальчук.
Что касается уровня латвийского футбола, то, по словам Ковальчука, он двояк. Есть команды типа "Риги", РФШ и "Спартака", которые пытаются играть в более современный футбол, а одна из задач этих команд - отдавать игроков дальше.
"Есть "Вентспилс" и "Валмиера", которые решают локальные задачи. Им важно быть повыше в чемпионате Латвии, как я понимаю - больше для внутреннего рынка. Есть "Метта", чья задача обкатывать молодых футболистов. И есть все остальные, которые играют немножко в примитивный футбол", - считает блогер.
Итак - часть первая. С сегодняшнего дня я покидаю команду Сочи-М. Я благодарен руководству клуба, Андрею Орлову,...Опубликовано Никитой Ковальчуком Суббота, 20 июня 2020 г.
По мнению Ковальчука, проблема латвийского футбола заключается в базе. Российский блогер признался, что сейчас активно следит за матчами латвийской сборной, и согласился с ведущим, что без слёз на это смотреть сложно.
"Я всегда говорю, что футбол нужно оценивать не по Высшей лиге, а по Первой. Как там играют - это и есть уровень футбола в вашей стране. Это показатель. Не национальная сборная. Если ты проследишь за моей мыслью, ты поймешь, что в Первой лиге играют как в сборной - "х***и вперёд игра придёт", - сказал Ковальчук.
Гость "Говорящих Голов" привёл в пример такие страны, как Люксембург, Гибралтар, Лихтенштейн, Мальту и Фареры, которые долгое время получали по десять голов в свои ворота, но пытались играть в современный футбол.
"Сначала они играли очень х***во, потом - просто х***во, сейчас - плохо. Но этого уже достаточно, чтобы начинать выигрывать, пусть и на своём уровне", - считает блогер.
По мнению Ковальчука, сборная России тоже играет в примитивный футбол на попытке сделать результат "здесь и сейчас". "Это неправильно. Если футбол хочет развиваться, то нужно в первую очередь думать о том, что "упрощёнка" не работает. Она работает против слабых команд. А против сильных команд работает другая сила".
В интервью YouTube-каналу "Говорящие Головы" Никита Ковальчук также рассказал о впечатлении от Латвии, о своём детстве в Норильске, о главном тренерском страхе и встрече с Александром Кокориным, с которым у него был конфликт.
Видео: Никита Ковальчук - суровый Норильск, спокойная Латвия, тренер и блогер