Коронавирус: разработчик вакцины Pfizer обещает нормальную жизнь к следующей зиме

Результаты первых двух фаз клинических испытаний "Спутника V" были обнародованы в научном журнале Lancet, однако группа международных экспертов в открытом письме в редакцию издания обратила внимание на подозрительные совпадения в данных различных подопытных групп и потребовала больше информации об испытаниях. В числе вопросов, которые возникли у экспертов, была также скорость публикации и неразбериха с датами. Ответы российских разработчиков авторов письма не удовлетворили.

Тем не менее российские власти настаивают на безопасности и эффективности "Спутника V", первые прививки уже сделали некоторые известные россияне, в том числе министр обороны Сергей Шойгу и одна из дочерей президента Владимира Путина.

Что это за вакцина?

Чтобы сделать прививку при помощи препарата BioNTech/Pfizer, нужно сделать два укола с перерывом в три недели.

В основу вакцины заложен экспериментальный подход, подразумевающий инъекцию части генетического кода вируса с тем, чтобы подготовить иммунную систему человека к борьбе с ним. Как показали клинические испытания в США, Германии, Бразилии, Аргентине, Южной Африке и Турции, через 7 дней после второй инъекции достигалась защита от коронавируса на 90%.

По словам профессора Шахина, пока не известно, в течение какого времени будет сохраняться иммунитет после приема вакцины, и будет ли она также эффективно действовать для пожилых людей.

Анализ

Мишель Робертс, обозреватель Би-би-си

Появление вакцины прибавляет уверенности, что конец пандемии близок, а ведущие ученые надеются, что к следующей зиме наша жизнь вернется к норме.

Однако некоторые очень важные вопросы пока остаются без ответа.

Вакцину еще должны одобрить регулирующие органы различных стран - и зеленый свет будет дан только в том случае, если они убедятся в ее безопасности и эффективности. Первые результаты испытаний выглядят многообещающе, но стоит дождаться полных данных, которые появятся в течение ближайших недель.

Кроме того, пока нет уверенности, что вакцина будет эффективной для тех, кто нуждается в ней больше всего, а именно - пожилых людей.

Мы также не знаем, способна ли эта вакцина не только предотвратить заболевание Covid-19, но и сделать человека незаразным.

В течение какого времени будет сохраняться иммунитет, также неясно. Возможно, людям придется каждый год делать бустер-инъекции.

И даже когда вакцина начнет применяться, для иммунизации достаточного числа людей понадобится значительное время.