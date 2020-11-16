В Литве 1152 новых случая Covid-19, скончались еще 8 человек, в Эстонии - 211 новых случаев

За минувшие сутки в Эстонии было обнаружено 211 новых случаев Covid-19, в Литве - 1152.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3508 тестов на коронавирус, выявлено 211 первичных позитивных результатов.
Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 210,69 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 4,5%.
По состоянию на утро 16 ноября госпитализированы 84 пациента с коронавирусом, из них к аппаратам ИВЛ подключены семь человек.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1152 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще восемь человек, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья Литвы.
Еще три зараженных Covid-19 скончались по иным причинам.
В целом с начала пандемии в Литве выявлено 35 910 заражений коронавирусом, 285 человек скончались от вируса.