В Литве 1152 новых случая Covid-19, скончались еще 8 человек, в Эстонии - 211 новых случаев

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3508 тестов на коронавирус, выявлено 211 первичных позитивных результатов.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 210,69 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 4,5%.

По состоянию на утро 16 ноября госпитализированы 84 пациента с коронавирусом, из них к аппаратам ИВЛ подключены семь человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1152 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще восемь человек, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья Литвы.

Еще три зараженных Covid-19 скончались по иным причинам.