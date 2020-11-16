В Латвии Covid-19 заразились еще 89 человек; трое умерли

Один из умерших входил в возрастную группу 75-80 лет, двое - 85-90 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 126 человек, инфицированных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 2343 теста на Covid-19, положительными были 3,8% тестов.

В целом Covid-19 в Латвии выявлен у 10 636 человек, выздоровели 1515 человек.