Пн, 16.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог

В Латвии Covid-19 заразились еще 89 человек; трое умерли
В больницах находятся 386 пациентов с Covid-19

ФОТО: pexels.com

В воскресенье в Латвии выявлено 89 новых случаев Covid-19, три человека умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Один из умерших входил в возрастную группу 75-80 лет, двое - 85-90 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 126 человек, инфицированных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 2343 теста на Covid-19, положительными были 3,8% тестов.

В целом Covid-19 в Латвии выявлен у 10 636 человек, выздоровели 1515 человек.

За прошедшие сутки было госпитализировано 47 человек с Covid-19. Всего в стационарах проходят лечение 386 пациентов: у 369 из них состояние средней тяжести, у 17 - тяжелое. За последние сутки из больниц не выписали ни одного пациента - всего там лечатся 772 человека.

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