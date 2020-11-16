В Латвии Covid-19 заразились еще 89 человек; трое умерли
В воскресенье в Латвии выявлено 89 новых случаев Covid-19, три человека умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Один из умерших входил в возрастную группу 75-80 лет, двое - 85-90 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 126 человек, инфицированных Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 2343 теста на Covid-19, положительными были 3,8% тестов.
В целом Covid-19 в Латвии выявлен у 10 636 человек, выздоровели 1515 человек.
За прошедшие сутки было госпитализировано 47 человек с Covid-19. Всего в стационарах проходят лечение 386 пациентов: у 369 из них состояние средней тяжести, у 17 - тяжелое. За последние сутки из больниц не выписали ни одного пациента - всего там лечатся 772 человека.