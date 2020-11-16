Теперь больничные для пациентов с Covid-19 будут оплачивать с первого дня. Какие еще правила ввели?

Такое предложение разработали министерства экономики и благосостояния, чтобы помочь предпринимателям, у которых болеют работники либо коллектив вынужден отправиться на карантин из-за коронавируса.

Если заболевший направлен на тестирование, и анализ на Covid-19 окажется положительным, пособие по болезни будет предоставлено с первого дня нетрудоспособности и до момента выздоровления.