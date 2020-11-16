Теперь больничные для пациентов с Covid-19 будут оплачивать с первого дня. Какие еще правила ввели?

С сегодняшнего дня, 16 ноября, по 30 июня будущего года людям, которым выдан лист нетрудоспособности В в связи с заболеванием Covid-19 или пребыванием на карантине, государство будет оплачивать больничный с первого дня.
Такое предложение разработали министерства экономики и благосостояния, чтобы помочь предпринимателям, у которых болеют работники либо коллектив вынужден отправиться на карантин из-за коронавируса.
Если заболевший направлен на тестирование, и анализ на Covid-19 окажется положительным, пособие по болезни будет предоставлено с первого дня нетрудоспособности и до момента выздоровления.
Если результат отрицательный, а неплатежеспособность продолжается, то лист нетрудоспособности В будет закрыт на третий день и будет открыт больничный лист А, и пособие по болезни будет выплачиваться в общем порядке.