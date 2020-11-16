Лиепайский порт за этот год перевалил на 10% меньше грузов

В Лиепайском порту за десять месяцев этого года перевалено 5,304 млн тонн грузов, что на 10,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствуют данные управления Лиепайской специальной экономической зоны.
Перевалка сыпучих грузов в этом году составила 3,809 млн тонн (-15,1%), в том числе зерна и продуктов из него перевалено 2,184 млн тонн (-2,1%) - это 41,2% общего грузооборота порта.
Генеральных грузов перевалено 977,5 тыс. тонн (-0,4%), в том числе грузов ro-ro - 632,4 тыс. тонн (+4,7%).
Перевалка наливных грузов в Лиепайском порту составила 516,8 тыс. тонн (+11,8%).
Среди стивидорных компаний Лиепайского порта больше всего грузов за десять месяцев этого года перевалил Liepaja Bulk Terminal - 1,565 млн тонн (-2,6%). Грузооборот Ekers Stividors LP составил 1,539 млн тонн (-24,6%), Terrabalt - 810,9 тыс. тонн (+7,1%).
В октябре в Лиепайском порту перевалено 618,1 тыс. тонн грузов, что на 0,5% больше, чем в октябре прошлого года, в том числе перевалка сыпучих грузов составила 452,7 тыс. тонн, генеральных - 121,7 тыс. тонн, наливных - 43,7 тыс. тонн.