Лиепайский порт за этот год перевалил на 10% меньше грузов

Перевалка сыпучих грузов в этом году составила 3,809 млн тонн (-15,1%), в том числе зерна и продуктов из него перевалено 2,184 млн тонн (-2,1%) - это 41,2% общего грузооборота порта.

Генеральных грузов перевалено 977,5 тыс. тонн (-0,4%), в том числе грузов ro-ro - 632,4 тыс. тонн (+4,7%).

Перевалка наливных грузов в Лиепайском порту составила 516,8 тыс. тонн (+11,8%).

Среди стивидорных компаний Лиепайского порта больше всего грузов за десять месяцев этого года перевалил Liepaja Bulk Terminal - 1,565 млн тонн (-2,6%). Грузооборот Ekers Stividors LP составил 1,539 млн тонн (-24,6%), Terrabalt - 810,9 тыс. тонн (+7,1%).