Видео ⟩ Что, если обе ваши руки могут делать только одно и то же? Девушка с "зеркальными движениями"

Несколько лет назад индийские исследователи выявили случай этого редкого заболевания у 13-летней девочки. По данным Science Alert, ей также поставили диагноз "хромосомная аберрация, синдром Тернера".

Это первый случай в медицине, когда у одного человека присутствуют оба этих редких синдрома. Закономерно, что он поднимает вопрос о том, связаны ли эти синдромы друг с другом и как.

Ребенку требуется время для того, чтобы после рождения развить ловкость, но к 10 годам связь между обоими полушариями мозга уже настолько развита, что мы можем двигать пальцами независимо друг от друга. Примерно у одного из миллиона детей это развитие не завершается. Это означает, что движения пальцев обеих рук одновременны, то есть если вы покажете знак V левой рукой, то вторая будет вынуждена сделать то же самое.

Причина этого феномена до сих пор не очень ясна, хотя известно, что проблему стоит искать в мозге, где происходит какое-то "недопонимание" между нейронами. Примерно в трети случаев могут быть ответственны мутации некоторых генов, в результате чего инструкции одного полушария мозга случайно превращаются в задачи для обеих сторон тела.

Можно искать другие подсказки в других симптомах и поведении пациентов. Например, пациенты с церебральным параличом также демонстрируют некоторый тип "зеркальных движений". Болезнь Паркинсона также является одним из состояний, влекущих за собой так называемую форму синкинезии.

Отсутствие связи между полушариями мозга также может привести к такому поведению. С другой стороны, синдром Кальмана - состояние, вызванное недостатком определенных гормонов, - часто характеризуется потерей обоняния, задержкой полового созревания и иногда "зеркальными движениями".

В случае с пациентом, описанным в этом исследовании, также следует учитывать незначительные физические недостатки, но в целом пациент был полностью здоров. Несмотря на низкое качество образования, речевые навыки и другие неврологические особенности девочки соответствовали ее возрасту. Однако, как вы можете видеть на видео, когда она считает до пяти с помощью левой руки, пальцы правой руки также не могут не двигаться.

Видео: Девочка с синдромом "зеркальных движений"

Процедура магнитно-резонансной томографии тоже не преподнесла никаких сюрпризов, поэтому врачи никак не смогли помочь девушке.

Учитывая, что "зеркальные движения" - очень редкое явление, а синдром Тернера встречается только у одной из 2000 женщин, очень трудно сказать, является ли это просто совпадением или существует связь между двумя синдромами.

Сейчас девушке 19 лет, и, несмотря на необычное состояние, она чувствует себя неплохо.