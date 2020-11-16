Covid-19 и Рождество: есть надежда, что праздники удастся провести как обычно

Однако эксперты инвестиционного банка JPMorgan считают, что карантинный режим Covid-19 в Европе может быть ослаблен к Рождеству.

Европейские страны в настоящее время борятся со второй волной инфекции Covid-19. В результате Германия и Франция, две крупнейшие экономики еврозоны, объявили национальный карантин, в то время как другие значительно ужесточили различные ограничения и правила безопасности для борьбы с распространением болезни и предотвращения перегрузки сектора здравоохранения.

Усиление ограничений в последние недели нанесло новый удар по сфере услуг и другим секторам, так как в настоящее время неясно, как долго будут действовать ограничения.

"Учитывая высокий уровень экономической и социальной активности, который обычно происходит в Европе в декабре, как раз на Рождество, очень важно увидеть, будет ли Европа все еще закрыта в это время. Наше видение заключается в том, что к этому времени некоторые ограничения будут ослаблены", - сказал Дэвид Мэки, экономист JPMorgan.

В настоящее время ожидается, что карантин на национальном уровне в Германии продлится как минимум до конца ноября, тогда как во Франции текущие ограничения будут действовать как минимум до 1 декабря. В Великобритании же карантин установлен до 2 декабря. Однако во всех трех странах существует вероятность продления периода карантина, если не снизить распространение болезни.

"Предполагаю, что послабление карантинного режима, которое может произойти в первой половине декабря, внесет большой вклад в экономическую и социальную активность, поскольку декабрь традиционно был очень активным и экономически важным месяцем",

- сказал Мэки.

"Неизвестно, будет ли еще один карантинный режим высокого уровня. Понятно, что Новый год тоже можно ожидать намного спокойнее, чем в другие годы. Многое также зависит от темпов разработки вакцины. На данный момент Европе нужно думать в первую очередь о том, как уменьшить количество заболевших, но мало надежды на то, что отпуск не пройдет в карантине", - сказал Мэки.

JPMorgan сообщает, что последние данные о перемещениях людей показывают, что Испания, Германия и Великобритания следуют тем же тенденциям, что и весной, во время первой волны. В то время количество заболевших сократилось до уровня, достаточно низкого для восстановления экономической активности, по крайней мере частично, благодаря введенным ограничениям.

Кроме того, эксперты JPMorgan приводят в качестве примеров Ирландию, Нидерланды и Словакию, где ограничения на сокращение количества случаев Covid-19 были установлены гораздо раньше, чем где-либо в Европе. Там уже виден результат - за последнюю неделю количество заболевших там начало значительно снижаться.

"Это опыт, который показывает, что в остальной части Европы тоже должны случиться улучшения в ближайшие недели. Очень вероятно, что к Рождеству количество заболевших сократится, и Рождество не придется помещать в карантин", - говорит Мэки.

Между тем британская телекомпания BBC не столь оптимистична в своих прогнозах. Она, со ссылкой на информацию из ряда европейских стран, сообщает, что еще слишком рано судить о том, можно ли строить планы на Рождество, так как число случаев коронавируса в настоящее время уверенно растет.