Пн, 16.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог
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  • Моргенштерн объяснил безразличие к белорусским протестам, после концерта в Минске

Моргенштерн объяснил безразличие к белорусским протестам, после концерта в Минске

Российского рэпера Моргенштерна ранее раскритиковали за безразличие к белорусским протестам после выступления в Минске. Он высказался в сторис и объяснил свою позицию. Об этом пишет Lenta.ru.

Моргенштерн подчеркнул, что в Минске он провел один из лучших концертов в жизни. Тем не менее он ожидал, что сказанное им будет перевернуто. 

"Один из самых популярных Telegram-каналов Белоруссии перевернул мои слова так, будто бы я против народа. *****, чуваки, я вам сразу прямо сказал, мне абсолютно *****, что там у вас происходит", - заметил артист. 

Ранее Telegram-канал LUXTA раскритиковал Моргенштерна, после выступления. На концерте фанаты начали скандировать оппозиционные лозунги, а рэпер заявил, что ему безразлично происходящее. 

Моргенштерн объяснил, что приехал в Минск повеселиться и отдохнуть.

"Мне наплевать на политику. Я ненавижу политику. Это все полная *****", - указал рэпер.

Моргенштерн объяснил что то, что происходит в Беларуси - это проблемы жителей страны, и они ему неинтересны. Рэпер не хочет, чтобы его впутывали в чужие дела. Хотя жителям страны он желает только лучшего. 

Напомним, в Минске 15 ноября прошла очередная протестная акция. Ее посвятили памяти погибшего Романа Бондаренко, назвав "Я выхожу".

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