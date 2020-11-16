Моргенштерн объяснил безразличие к белорусским протестам, после концерта в Минске

Моргенштерн подчеркнул, что в Минске он провел один из лучших концертов в жизни. Тем не менее он ожидал, что сказанное им будет перевернуто.

"Один из самых популярных Telegram-каналов Белоруссии перевернул мои слова так, будто бы я против народа. *****, чуваки, я вам сразу прямо сказал, мне абсолютно *****, что там у вас происходит", - заметил артист.

Ранее Telegram-канал LUXTA раскритиковал Моргенштерна, после выступления. На концерте фанаты начали скандировать оппозиционные лозунги, а рэпер заявил, что ему безразлично происходящее.

Моргенштерн объяснил, что приехал в Минск повеселиться и отдохнуть.

"Мне наплевать на политику. Я ненавижу политику. Это все полная *****", - указал рэпер.

Моргенштерн объяснил что то, что происходит в Беларуси - это проблемы жителей страны, и они ему неинтересны. Рэпер не хочет, чтобы его впутывали в чужие дела. Хотя жителям страны он желает только лучшего.