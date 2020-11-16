Пн, 16.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

На Саркандаугаве обрушилась стена двухэтажного жилого дома; 16 человек эвакуированы
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Ilustratīvs foto

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В подвале двухэтажного жилого дома в Риге сегодня обрушилась стена, эвакуированы 16 жильцов, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов на ул. Лимбажу поступил около 11 часов, сообщалось, что в доме обрушилась стена.

На месте происшествия работают оперативные службы, из здания эвакуированы 16 человек, никто не пострадал. Эвакуированные жильцы размещены в автобусе.

Прибывший на место происшествия инженер Рижского строительного управления после обследования здания сообщил, что в подвале обрушились металлическая балка и кирпичное перекрытие площадью два квадратных метра, поэтому квартирой над ним и лестницей с первого на второй этаж больше пользоваться нельзя.

В связи с этим решается вопрос о размещении жильцов дома.

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