На Саркандаугаве обрушилась стена двухэтажного жилого дома; 16 человек эвакуированы

Вызов на ул. Лимбажу поступил около 11 часов, сообщалось, что в доме обрушилась стена.

На месте происшествия работают оперативные службы, из здания эвакуированы 16 человек, никто не пострадал. Эвакуированные жильцы размещены в автобусе.

Прибывший на место происшествия инженер Рижского строительного управления после обследования здания сообщил, что в подвале обрушились металлическая балка и кирпичное перекрытие площадью два квадратных метра, поэтому квартирой над ним и лестницей с первого на второй этаж больше пользоваться нельзя.