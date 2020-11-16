Изменены условия окончания изоляции для пациентов с Covid-19

Основываясь на имеющихся в настоящее время научных рекомендациях и опыте других стран, в будущем для всех пациентов с Covid-19 будет установлена ​​общая процедура завершения изоляции.

Лечащий врач принимает решение прекратить изоляцию и закрыть лист нетрудоспособности пациента с Covid-19 на основе следующих основных принципов:

если у человека с подтвержденной инфекцией Covid-19 не наблюдается никаких симптомов заболевания (бессимптомная инфекция), изоляцию можно прекратить на 10-й день после лабораторного подтверждения инфекции;

(бессимптомная инфекция), после лабораторного подтверждения инфекции; если у человека имеется симптоматическая инфекция Covid-19, изоляция может быть прекращена на 14-й день с начала заболевания при условии, что симптомы (лихорадка, кашель и другие симптомы острой инфекции) не проявляются в течение как минимум 3 дней.

Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) отмечают, что в случае лабораторного подтверждения инфекции Covid-19 контрольное тестирование перед прекращением изоляции не требуется, но рекомендуют соблюдать период изоляции, когда врач может принять решение о прекращении изоляции. Это означает, что человек может возобновить повседневную деятельность, а также выполнять рабочие обязанности без контрольного тестирования, если лечащий врач принимает такое решение в соответствии с этими принципами.

"В случае с Covid-19 человек обычно заразен еще за два дня до появления симптомов.

Симптомов еще нет, но вирус уже размножился в организме до такой степени, что человек может заразить других, не догадываясь об этом.

Больной Covid-19 также очень заразен в первую неделю после заболевания.

Затем количество вируса уменьшается по мере развития иммунного ответа организма и уменьшения симптомов инфекции, в результате чего человек не заразен в течение двух недель. Согласно существующему алгоритму, повторное тестирование не требуется, потому что вирус может оставаться в организме человека до месяца и дольше после заболевания, но он больше не может размножаться и вызывать заболевание у других. Несмотря на то, что лабораторный анализ может показать положительный результат, вирус перестает быть активным через определенное время, и поэтому человек больше не считается заразным и может быть освобожден из изоляции", - поясняет Юрий Перевощиков, директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC.