Изменены условия окончания изоляции для пациентов с Covid-19

С сегодняшнего дня, 16 ноября, меняется порядок прекращения изоляции для пациентов с Covid-19, который распространяется на медицинский персонал, социальные учреждения и работников образования, узнал TVNET в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Основываясь на имеющихся в настоящее время научных рекомендациях и опыте других стран, в будущем для всех пациентов с Covid-19 будет установлена общая процедура завершения изоляции.
Лечащий врач принимает решение прекратить изоляцию и закрыть лист нетрудоспособности пациента с Covid-19 на основе следующих основных принципов:
- если у человека с подтвержденной инфекцией Covid-19 не наблюдается никаких симптомов заболевания (бессимптомная инфекция), изоляцию можно прекратить на 10-й день после лабораторного подтверждения инфекции;
- если у человека имеется симптоматическая инфекция Covid-19, изоляция может быть прекращена на 14-й день с начала заболевания при условии, что симптомы (лихорадка, кашель и другие симптомы острой инфекции) не проявляются в течение как минимум 3 дней.
Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) отмечают, что в случае лабораторного подтверждения инфекции Covid-19 контрольное тестирование перед прекращением изоляции не требуется, но рекомендуют соблюдать период изоляции, когда врач может принять решение о прекращении изоляции. Это означает, что человек может возобновить повседневную деятельность, а также выполнять рабочие обязанности без контрольного тестирования, если лечащий врач принимает такое решение в соответствии с этими принципами.
Симптомов еще нет, но вирус уже размножился в организме до такой степени, что человек может заразить других, не догадываясь об этом.
Затем количество вируса уменьшается по мере развития иммунного ответа организма и уменьшения симптомов инфекции, в результате чего человек не заразен в течение двух недель. Согласно существующему алгоритму, повторное тестирование не требуется, потому что вирус может оставаться в организме человека до месяца и дольше после заболевания, но он больше не может размножаться и вызывать заболевание у других. Несмотря на то, что лабораторный анализ может показать положительный результат, вирус перестает быть активным через определенное время, и поэтому человек больше не считается заразным и может быть освобожден из изоляции", - поясняет Юрий Перевощиков, директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC.
SPKC также напоминает, что в настоящее время при повторном обследовании без направления семейного врача вы должны оплатить услугу самостоятельно.