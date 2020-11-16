Пн, 16.11.2020
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"Такой хоккей нам не нужен". Ринкевич внёс в чёрный список главу Федерации хоккея Беларуси

Дмитрий Басков

ФОТО: twitter.com/hockey_blr

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил о внесении в чёрный список председателя Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрия Баскова.

Помимо Баскова в список нежелательных лиц попал также белорусский кикбоксёр Дмитрий Шакута. В своём комментарии к решению Ринкевич написал: "Такой хоккей нам не нужен".

Также министр иностранных дел Латвии добавил, что в ближайшее время в сотрудничестве с Литвой и Эстонией чёрный список будет расширен и в него попадут те, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси.

Напомним, 12 ноября, в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко, которого привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко.

В тот день во двор пришли неизвестные и стали срезать бело-красно-белые ленточки. Между ними и местными возник конфликт, после чего 31-летний Роман оказался в больнице с тяжёлыми травмами.

Независимый белорусский портал Tribuna.com провёл собственное расследование, в результате которого утверждает, что одним из причастных свидетели считают Дмитрия Баскова. Кроме того, издание предполагает, что среди нападавших во дворе, скорее всего, был бывший боец ММА и экс-чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Шакута.

"Чемпионат" пишет, что Басков и Шакута отказываются от комментариев журналистам. При этом ни один из них пока не взят под стражу. Более того, у дома первого выставлена охрана.

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