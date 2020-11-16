"Такой хоккей нам не нужен". Ринкевич внёс в чёрный список главу Федерации хоккея Беларуси

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par divu Baltkrievijas pilsoņu iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku. Citējot klasiķi: “Tādu hokeju mums nevajag!” pic.twitter.com/gxsq1XtkLr — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 16, 2020

Помимо Баскова в список нежелательных лиц попал также белорусский кикбоксёр Дмитрий Шакута. В своём комментарии к решению Ринкевич написал: "Такой хоккей нам не нужен".

Также министр иностранных дел Латвии добавил, что в ближайшее время в сотрудничестве с Литвой и Эстонией чёрный список будет расширен и в него попадут те, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси.

Напомним, 12 ноября, в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко, которого привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко.

В тот день во двор пришли неизвестные и стали срезать бело-красно-белые ленточки. Между ними и местными возник конфликт, после чего 31-летний Роман оказался в больнице с тяжёлыми травмами.

Независимый белорусский портал Tribuna.com провёл собственное расследование, в результате которого утверждает, что одним из причастных свидетели считают Дмитрия Баскова. Кроме того, издание предполагает, что среди нападавших во дворе, скорее всего, был бывший боец ММА и экс-чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Шакута.