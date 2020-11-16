Айзкраукльская больница была закрыта из-за Covid-19. Сейчас она частично возобновляет работу

В медицинском центре принимают офтальмолог, дерматолог, уролог, психиатр, нарколог и аудиологопед. Со вторника в больнице также будет доступен невролог.

Возобновляется также прием специалиста по питанию, физиотерапевта, психолога и акушера. В больнице с сегодняшнего дня доступны физиотерапевтические процедуры, открыт магазин медицинских товаров.

Как сообщалось, в связи с эпидемиологической ситуацией и увеличением заболеваемости Covid-19 среди работников больница была временно закрыта с 9 ноября.

В больнице были прекращены очные консультации пациентов, закрыто приемное отделение, отделение по уходу за пациентами, диагностические кабинеты и лаборатория. В поликлинике продолжили работать только семейные врачи и стоматологический кабинет SIA Doo.

Больные Covid-19, проходившие лечение в Айзкраукльской больнице, были переведены в Даугавпилсскую региональную больницу. После консультаций с эпидемиологами было принято решение на две недели закрыть амбулаторное отделение Айзкраукльской больницы.