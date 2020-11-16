Пн, 16.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог
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  • Айзкраукльская больница была закрыта из-за Covid-19. Сейчас она частично возобновляет работу

Айзкраукльская больница была закрыта из-за Covid-19. Сейчас она частично возобновляет работу

ФОТО: Shutterstock

Айзкраукльская больница, которая ранее была закрыта в связи с распространением в ней Covid-19, с сегодняшнего дня частично возобновила работу, сообщили агентству LЕТА в медучреждении.

В медицинском центре принимают офтальмолог, дерматолог, уролог, психиатр, нарколог и аудиологопед. Со вторника в больнице также будет доступен невролог.

Возобновляется также прием специалиста по питанию, физиотерапевта, психолога и акушера. В больнице с сегодняшнего дня доступны физиотерапевтические процедуры, открыт магазин медицинских товаров.

Как сообщалось, в связи с эпидемиологической ситуацией и увеличением заболеваемости Covid-19 среди работников больница была временно закрыта с 9 ноября.

В больнице были прекращены очные консультации пациентов, закрыто приемное отделение, отделение по уходу за пациентами, диагностические кабинеты и лаборатория. В поликлинике продолжили работать только семейные врачи и стоматологический кабинет SIA Doo.

Больные Covid-19, проходившие лечение в Айзкраукльской больнице, были переведены в Даугавпилсскую региональную больницу. После консультаций с эпидемиологами было принято решение на две недели закрыть амбулаторное отделение Айзкраукльской больницы.

В течение этого времени врачи-специалисты предоставляли удаленные консультации как пациентам, так и семейным врачам.

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